Kauf eins mehr: Wie Kunden im Globus-Markt für die Rostocker Tafel spenden können

Globus-Kunden sollen am Freitag mehr Produkte kaufen als sie brauchen, um die zusätzlichen Waren an die Tafel zu spenden. Wie die Aktion laufen soll und was die Menschen für das Weihnachtsfest der Bedürftigen vor allen in ihren Einkaufskorb legen sollen.

Den Einkaufskorb ein bisschen voller machen – für den guten Zweck. Das können Kunden am Freitag im Globus-Markt Roggentin.

Rostock. Den Einkaufskorb ein bisschen voller machen – für den guten Zweck. Das können Kunden am Freitag im Globus-Markt Roggentin. Um auch den Bedürftigen ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren, rufen der Einkaufsmarkt sowie die Jugendorganisationen Rotaract und Interact Kunden dazu auf, neben den eigenen Lebensmitteln noch zusätzliche Sachen einzukaufen. Die „Kauf eins mehr“-Aktion findet am Freitag, den 16. Dezember, zwischen 9 und 18 Uhr im Globus-Markt statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jeder gespendete Artikel wird von der Rostocker Tafel abgeholt und in den Ausgabestellen der Stadtteile und im Umland vor dem Weihnachtsfest verteilt. „Denn auch mittellose und notleidende Familien sollen ein kleines Weihnachtsgeschenk unter dem Weihnachtsbaum finden, und so merken, dass sie nicht allein sind“, heißt es in dem Aufruf.

Lesen Sie auch

Was die Waren betrifft, haben die Organisatoren der Aktion eine Bitte: Kunden sollen vor allem länger haltbare Lebensmittel, Spielzeug, Schreibwaren, Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs durch ihren Kauf spenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rostocker Tafel kann jede Spende gut gebrauchen. Sie hat seit einigen Wochen große Probleme ausreichend Lebensmittel zu bekommen. Die Menge der Waren hat sich fast um die Hälfte reduziert und auch die Qualität der Spenden ist nicht mehr wie früher, so dass vieles weggeworfen werden muss. Die Tafel musste in diesem Jahr erstmals einen Aufnahmestopp verhängen, so dass nicht alle, die gern würden, derzeit Tafel-Lebensmittel bekommen können.