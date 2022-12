﻿Kaum noch Wildtiere in der Rostocker Heide: Warum sie aus dem Stadtwald fliehen

Rostock/Gelbensande. Ein Reh, das ausgelassen in der Rostocker Heide am Wegesrand umherspringt: Diesen Anblick bekommen die Besucher des größten zusammenhängenden Küstenwaldes hierzulande nur noch selten zu sehen. Denn: Die Wildtiere wie Rehe oder auch Wildschweine ziehen sich immer mehr aus dem Gebiet zurück. Ihr Bestand habe merklich abgenommen, bestätigt Stadtforstamtsleiter Jörg Harmuth.

Schuld daran sei nicht – wie vielerseits vermutet – die Jagd oder die Ausbreitung der Schweinepest. Die Entwicklung sei vielmehr auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. „Zahlreiche Menschen nutzen den Stadtwald täglich als Naherholungsort. Seit Beginn der Pandemie aber hat sich die Zahl noch einmal erheblich erhöht“, sagt Harmuth. Allein in den vergangenen zwei Jahren seien es mehrere zehntausend gewesen.

Spaziergänger vertreiben Tiere aus Rostocker Heide

Die höhere Besucherdichte und vermehrte Unruhe im Unterholz scheuchten besonders die Tiere mit einer hohen Fluchtdistanz auf. „Rehe und Hirsche sind scheu und ziehen sich gerne zurück. Ist es im Wald zu unruhig, fliehen sie“, so der Stadtforstamtsleiter weiter. Schließlich bräuchten sie viel Ruhe – insbesondere im Winter, wo jede Energiereserve sinnvoll genutzt werden müsse.

Viele Rückzugsorte blieben den Wildtieren in der Rostocker Heide nicht mehr. Das Naturschutzgebiet Heiligensee Hütelmoor sei so einer. „Das ist der letzte größere Bereich, der in unserem Stadtwald noch ruhig ist“, meint Harmuth. Weil dieser aber nicht ausreiche, wanderten die Waldbewohner zunehmend in Richtung Gelbensande (Landkreis Rostock) und Ribnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ab.

Eine Beobachtung, die nicht nur die Mitarbeiter des Forstamtes gemacht haben. Auch die ansässigen Jäger berichten von mageren Ausbeuten in diesem Jahr. „Es gibt mittlerweile Gebiete, da lohnt es sich gar nicht erst, Ausschau nach Wild zu halten“, sagt der Stadtforstamtsleiter. Am Schnatermann, beispielsweise. „Das ist eine traurige Entwicklung.“

Wichtige Regel für Besuch im Wald: Hunde gehören an die Leine

Doch was tun, um ihr entgegenzuwirken? Die Besucher aus der Rostocker Heide auszusperren, komme nicht infrage, wie Harmuth betont. „Wir wollen niemanden vertreiben. Der Stadtwald gehört uns allen und jeder soll seine Vorzüge genießen können.“ Doch es gebe auch Regeln. „Der Hund gehört an die Leine“, laute eine von ihnen.

Nicht ohne Grund: „Sie scheuchen die Tiere dort auf, wo der Mensch nicht hinkommt. Damit bleibt den Hirschen, Rehen oder auch Wildschweinen kaum mehr Raum, um sich zurückzuziehen.“ Der Stadtforstamtsleiter mahnt eindringlich: „Im Wald haben frei laufende Hunde nichts zu suchen.“ Darüber hinaus wäre es für die Waldbewohner zuträglich, wenn sich die Besucher hauptsächlich auf den Wegen bewegten. „Damit könnten wir der Natur wieder ein wenig Erholung geben.“

Mehr Waschbären und Marderhunde in Rostocker Heide

Eine weitere Beobachtung in Hinsicht auf die Wildtiere in der Rostocker Heide: Während die Bestände von Wildschweinen, Rehen und Hirschen stark zurückgegangen sind, haben sich die gebietsfremden Raubwildarten Waschbär und Marderhund längst angesiedelt. Rasend schnell breiten sie sich aus, rücken zudem immer weiter an die Städte heran. „Dort finden sie problemlos Nahrung“, erklärt Harmuth. Wie auf Serviertellern werde ihnen das Essen dort serviert. Viel Anstrengung müssen sie nicht betreiben. Und das gefalle den Vierbeinern. „Es gibt eben auch Arten, die lassen sich nicht so leicht vertreiben.“