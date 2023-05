33 Jahre Köhler Bau: Wie das Kavelstorfer Unternehmen der Krise trotzt

Kavelstorf. Schulter an Schulter mit seinem zukünftigen Nachfolger Dennis Pfitzner steht Ulf Möller am Freitagnachmittag auf dem Gelände der Köhler Bau GmbH in Kavelstorf. Der Geschäftsführer der Firma ist stolz. 33 Jahre besteht das Unternehmen bereits. Fast genauso lang ist er mit dabei. „Und das wollen wir hier zusammen feiern“, betont der 64-Jährige.

Gründe zum Feiern gebe es an diesem Tag aber noch mehr. Denn: Pünktlich zum diesjährigen Firmenjubiläum ist auch der neue Betriebssitz im Landkreis Rostock fertiggestellt und eröffnet worden. Bisher war die Firma auf zwei unterschiedliche Standorte verteilt gewesen: Ein Bauhof in Brodersdorf und ein Büro in der Hansestadt Rostock.

Köhler Bau GmbH zieht nach Kavelstorf

Der Umzug sei eine von vielen Umstrukturierungen, die die beiden Erbinnen und Gesellschafterinnen der Firma Jayne und Saskia Jeserig – Töchter des vor mehr als 20 Jahren verstorbenen Firmengründers und Namensgebers – angestrebt haben, um in Zeiten der Krise bestehen zu können. Das bestätigt Mitarbeiter Dennis Pfitzner.

„Um in der Branche mithalten zu können, muss man aktiv werden und Veränderungen angehen“, betont der junge Mann. Seit 2000 ist er in der Firma tätig. Im nächsten Jahr wird er die Geschäftsführung übernehmen. Der 42-Jährige will frischen Wind ins Unternehmen bringen. Zusammen mit Ulf Möller stellt er dafür die Weichen. Sein Ziel sei es, die Köhler Bau GmbH weiter voranzubringen und in der Region bekannter zu machen.

Bau-Firma im Landkreis Rostock setzt auf eigene Fachkräfte

Der Vorteil an dem rund 8000 Quadratmeter großen Firmengelände: Es können endlich alle Mitarbeiter an einem Ort vereint werden. Insgesamt 25 Angestellte hat das Unternehmen. Viel mehr sollen es vorerst auch nicht werden. „Wir haben bereits eine gut eingespielte, sehr junge und motivierte Truppe. Das möchten wir uns so bewahren“, erklärt Pfitzner. Investiert werde daher vor allem in die Aus- und Weiterbildung der vorhandenen Fachkräfte.

Die Firma ist im Bereich Tiefbau aktiv. Hat sich auf das sogenannte Horizontalspülrohr-Verfahren, Hausanschlüsse und den Rohrleitungsbau für Trinkwasser spezialisiert. Aufträge erfolgen meist in einem Umkreis von 40 Kilometern um Rostock. „Dieser Standort ist daher ideal gelegen“, ist sich Pfitzner sicher. Möller pflichtet ihm bei.

Der Firmenchef blickt zufrieden über das neue Gelände, auf dem neben der 800 Quadratmeter großen Werkhalle zahlreiche Firmenfahrzeuge, darunter der neuste Lastkraftwagen samt einem riesigen Bohrer stehen. „Vor 33 Jahren haben wir als kleine Firma angefangen. Es ist schön, zu sehen, wie sich das alles in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Das ist ein tolles Gefühl. Für mich eine reine Herzenssache.“