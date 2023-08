Kavelstorf: Behelfsbrücke über die Autobahn wird am Wochenende eingebaut

Kavelstorf. Der Ersatzneubau der Brücke an der Anschlussstelle Kavelstorf an der A 19 (Kilometer 105, Anschlussstelle Kavelstorf) wird termingerecht am Wochenende eingebaut.

Bei dem Provisorium handelt es sich um eine 200 Tonnen schwere, acht Meter breite (inklusive Geländer) und 37,5 Meter lange Brücke aus hochwertigem Stahl. Da die Querung sowohl Eigengewicht als auch Verkehrslasten tragen muss, musste das Material zunächst spezielle Abnahmeprüfungen bestehen, damit es verwendet werden kann. Um die gestellten Anforderungen an die Materialien zu garantieren, wurde die Herstellung der Brücke durch von der Autobahn GmbH beauftragte Schweißfachingenieure begleitet und überwacht.

Vielzahl an Schäden machte Ersatzneubau notwendig

Das vorhandene Bauwerk aus dem Jahr 1973 wies erhebliche Schäden auf, die zu einer starken Beeinträchtigung der Standsicherheit und Dauerhaftigkeit führten. Durch die Vielzahl der Schäden an Unter- und Überbauten wurde ein Ersatzneubau zwingend erforderlich. Im ersten Schritt erfolgt die Errichtung einer Behelfsbrücke an gleicher Stelle. Zuvor wurde die bestehende Brücke abgerissen. Das Auflegen der Behelfsbrücke erfolgt am 23. und 24. August.

Die Brücke wird in Einzelteilen mit drei Spezialtransporten angeliefert und mithilfe eines 500-Tonnen-Krans eingebaut. Dieser benötigt eine Ausladung von 18 Metern zum Auflegen der Brückenteile, die jeweils zwischen 70 und 75 Tonnen wiegen. Das Auflegen der Behelfsbrücke startet am 23. August nach Ende aller Vorbereitungen – beispielsweise Kranaufbau, Lastverteilungsplatten auslegen, Stützen positionieren, Gegengewichte am Kran montieren etc.. Voraussichtlich gegen 18 Uhr wird das erste Brückenteil eingesetzt.

Auf- und Abfahrtrampe bis zum 28. August voll gesperrt

Durch die weitgehenden Bauarbeiten muss die Landesstraße 191 inklusive der Auf- und Abfahrtrampe Richtung Rostock bis zum 28. August (6 Uhr) voll gesperrt sein. Die A 19 wird vom 23. bis 24. August (8 Uhr) zwischen der Anschlussstelle Kavelstorf und der Anschlussstelle Laage gesperrt (Sperrung in Richtung Rostock ab 10 Uhr, in Richtung Berlin ab 18 Uhr).

Der Zeitraum wurde – in Abstimmung mit den betroffenen Kommunen und im Austausch mit der Wirtschaft – in die verkehrstechnisch günstigeren Sommerferien gelegt. So wurde auch sichergestellt, dass die Schülerverkehre direkt nach den Sommerferien voll aufgenommen werden können und die Belastung für die Anwohner und die Autofahrer so gering wie möglich gehalten wird. Die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Berlin bleibt während der gesamten Bauzeit erhalten.

