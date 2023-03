﻿Kein neuer Kreuzfahrthafen für Rostock: Was nun aus dem Werftbecken in Warnemünde wird

Es würde sich nicht lohnen: Rostock begräbt seine Pläne für einen neuen Kreuzfahrt-Hafen in Warnemünde. Was nun aus dem ehemaligen Werftbecken im Ostseebad werden soll, welche Firmen bereits Interesse signalisiert haben und warum ein Umbau Aber-Millionen kosten wird.

Rostock. Die Pläne für einen neuen, hochmodernen Kreuzfahrthafen mitten in Warnemünde – sie sind nach OZ-Informationen vom Tisch. Doch das Rathaus hat bereits einen Plan B für sein Filetgrundstück direkt an der Warnow: „Wir wollen das alte Werftbecken zu einem Gewerbepark für nachhaltige Energietechnologien machen“, kündigt Falk Zachau, Leiter des zuständigen Rostocker Hafenamts, auf Nachfrage an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Klartext: Direkt im Zentrum des Ostseebades soll Industrie statt Urlaubsspaß angesiedelt werden. Denn Interessenten für die Flächen gibt es reihenweise, heißt es aus Verwaltungskreisen. Ganz offen bekennt sich bereits der Stromnetz-Riese 50 Hertz zu seinen Plänen für Rostock.

Werftbecken-Areal gehört Rostock seit sieben Jahren

Hintergrund: 2016 – noch bevor aus Nordic Yards die MV Werften wurden – kaufte die Hansestadt den damaligen russischen Eignern der Warnemünder Werft ein 16 Hektar großes Teilstück samt Kaikante ab. 4,8 Millionen Euro machte die Bürgerschaft auf Druck des damaligen Oberbürgermeisters Roland Methling dafür locker. Denn Rostock hatte große Pläne: Im Werftbecken sollte einer der größten und modernsten Kreuzfahrthäfen Europas entstehen. Die Hansestadt wollte Platz machen für noch größere Luxusliner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Direkt an das Werftbecken grenzen die beiden bereits bestehenden Terminals für Keuzfahrtschiffe. © Quelle: Andreas Meyer

Doch Experten – unter anderem die Nautiker der „Heimat-Reederei“ Aida Cruises – warnten bereits damals: Der Seekanal – die Hafenzufahrt – ist nur auf 80 Metern Breite befahrbar, nach dem Ausbau sollen es auch „nur“ 100 Meter sein. Zu eng für die „ganz großen Pötte“ der Urlaubsbranche. Bei zu starkem Wind können die Schiffe, wie die „Aidaprima“ (37,6 Meter breit) oder die „Aidanova“ (42 Meter), Rostock nicht anlaufen. Aida beispielsweise läuft deshalb mit den größten Schiffen Kiel und nicht Warnemünde an.

Kein Kreuzfahrt-Wachstum mehr in Warnemünde

Dieser Standortnachteil trifft nun auf eine weltpolitische Krise: Die amerikanischen Reedereien meiden weiterhin die Ostsee, weil mit St. Petersburg ein reizvolles Ziel weggefallen und weil der Ukraine-Krieg aus US-Blickwinkel zu nahe ist. Das schlägt sich in der Zahl der Anläufe und Passagiere nieder.

Jens-Aurel Scharner, Geschäftsführer Rostock Port © Quelle: Ove Arscholl

Auch perspektivisch rechnen die Verantwortlichen offenbar nicht mehr damit, dass Warnemünde wieder die Nummer eins unter den deutschen Kreuzfahrthäfen wird: „Wir müssen realistisch sein: Wir haben zwei hervorragende Terminals für Kreuzfahrtgäste. Ein drittes Terminal gibt der Markt derzeit einfach nicht her“, sagt Jens Scharner, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port. Die Infrastruktur in Warnemünde – unter anderem mit einem Landstromanschluss – sei „ausreichend“. Scharner: „Ein drittes Terminal und noch mehr Liegeplätze zu fordern – das wäre vermessen.“ Notfalls gäbe es auch die Möglichkeit für Kreuzfahrer, im Seehafen festzumachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Industrie statt Urlaubsspaß am Warnemünder Werftbecken

Nun wechselt die Hansestadt also die sprichwörtlichen Pferde am Werftbecken, will dort voll auf „saubere Energie“ setzen – auf Unternehmen, die eine Kaikante brauchen. „Die Firmen stehen Schlange für Flächen in dieser Lage“, sagt ein Rathaus-Insider. Der Wirtschaftsförderer Rostock Business, aber auch Hafen-Senator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) hätten bereits erste Gespräche geführt.

Bekannt sind bereits zwei Namen: Das Bremer Unternehmen WPD will von Rostock aus den Windpark Gennaker betreiben, plant einen neuen Service-Standort und um die 100 Jobs. Vier, vielleicht sogar fünf Service-Schiffe sollen in der Hansestadt stationiert werden – idealerweise im Werftbecken. Ähnliche Pläne für Windparks, aber auch neue Stromtrassen im Meer hat der große Stromnetz-Betreiber 50 Hertz.

Lesen Sie auch

Namen nennt das Rathaus hingegen nicht. Aber: Das „neue“ Werftbecken sei gedacht für „Errichter von Offshore-Windparks, Netzwerkbetreiber, Dienstleister für die Unterhaltung von Windparks sowie Forschungseinrichtungen, die an nachhaltigen Energietechnologien arbeiten und eine Kaianlage für ihre Leistungen benötigen“, schreibt das Hafenamt auf Anfrage. Einen Teil der 16 Hektar, die der Stadt gehören, soll nach OZ-Informationen zudem der belgische Plattform-Bauer Smulders nutzen können – wenn das Bundesverteidigungsministerium seinen Widerstand gegen 1000 neue Jobs in Rostock aufgibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere 100 Millionen Euro Kosten für Werftbecken-Gelände?

Verworfen hat Rostock die Idee, am Werftbecken Wohnungen zu bauen. Auch eine Shoppingmeile, die kurzzeitig im Gespräch war, wird es nicht geben. „Die Planungen laufen für den maritimen Gewerbepark und befinden sich im Stadium der Genehmigungsplanung“, so Zachau.

Auch das Land soll mit im Boot sein: Das Gelände rund um das Werftbecken und auch der Fluss-Grund selbst gelten als hochgradig belastet. Eine Summe von mehr als 100 Millionen Euro für die Sanierung der Altlasten und der Kaikanten, den Abriss von Ruinen und neue Zufahrten ist im Gespräch. Dafür bietet der Standort aber enorme Vorteile: Er ist über die Straße schnell erreichbar, hat direkten Meer-Zugang und verfügt auch über einen Gleisanschluss für schwerere Lasten.