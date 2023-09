﻿Doch kein neuer Stadtteil in Rostock? Experten raten vom Projekt „Groß-Biestow“ ab

Rostock-Biestow. Rostock braucht neue Wohnungen und Grundstücke für diejenigen, die sich ein Eigenheim leisten können und wollen. Etwa 7000 Wohneinheiten sollten im Süden der Hansestadt in einem ganz neuen Stadtteil entstehen. Doch offenbar haben sich die Stadtplaner im Rathaus von der Idee namens „Groß-Biestow“ verabschiedet. Das geht aus einem Papier hervor, das nun veröffentlicht wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als „völlig überdimensioniert und unflexibel“ bezeichnete Rostocks Chefstadtplaner Ralph Müller das Vorhaben, einen kompletten Stadtteil – mit neuer Straßenbahntrasse, Schule, Kita, ärztlicher Versorgung und Einkaufsmöglichen – zu schaffen. Auch sei das gemessen an der aktuellen Bevölkerungsentwicklung nicht mehr notwendig.

Neue Wohnungen im Warnowquartier und am Groten Pohl geplant

Um einen neuen Stadtteil zu erschließen, müsse davon ausgegangen werden, dass dort mindestens 7000 neue Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Nur dann würden sich die Investitionen in die neue Infrastruktur lohnen. Die sehen die Experten im Rathaus nach derzeitigem Stand jedoch nicht kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den vergangenen Jahren, seit 2019, wären bereits etwa 3000 neue Wohnungen entstanden und weitere 8000 bis 9000 in Planung – darunter gut 1000 im Warnowquartier am Osthafen, mehr als 1000 am Groten Pohl in der Südstadt sowie 700 am Werftdreieck in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV).

Chefstadtplaner der Hansestadt Rostock ist Ralph Müller. © Quelle: Ove Arscholl

Deshalb würden jetzt weniger als 5000 neue Quartiere gebraucht, rechnete Müller jüngst dem Bauausschuss der Rostocker Bürgerschaft vor, die an anderer Stelle eingeplant werden könnten als im neuen Stadtteil Groß-Biestow. Die Mitglieder des Gremiums reagierten mit Unverständnis.

„Es erschließt sich mir überhaupt gar nicht, warum wir das aufgeben wollen“, sagte Torsten Schulz (UFR). Der Großteil der bisherigen Ackerflächen gehöre bereits der Stadt, verursache demnach keine Kosten, sondern sei bereit zur Bebauung.

Bauausschussmitglied Lüth (SPD): Mit mehr Bauland rechnen

Auch Tom Lüth (SPD) zeigte sich erstaunt. Gemessen daran, dass beispielsweise bei der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro seit Jahren eine Leerstandsquote von weniger als einem Prozent herrsche, sei die Nachfrage ungebrochen hoch. Und: „Nur weil bereits irgendwelche Baugenehmigungen erteilt wurden, bedeutet das noch nicht, dass die Wohnungen auch gleich da sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die SPD sitzt Tom Lüth im Bau- und Planungsausschuss der Rostocker Bürgerschaft. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Aktuelles Beispiel: Laut den ursprünglichen Plänen hätte das Wiro-Quartier am Werftdreieck längst fertig sein sollen. Ist es aber nicht – vor allem aus Kostengründen, wie die zuständige Rostocker Wiro Ende des vergangenen Jahres erklärte. Taktisch klüger wäre es demnach doch, so Lüth, in der Theorie den Weg für rund 20 000 Wohnungen frei zu machen, damit in der Praxis wenigstens die Hälfte zeitnah entstehen könnte, anstatt an der untersten Grenze zu kratzen.

Rostocker Stadtplaner: „Angebot mehr als ausreichend“

Das Angebot sei derzeit „mehr als ausreichend“, sagte dazu Chefstadtplaner Müller. Und: „Wir stellen nur dann B-Pläne auf, wenn ein konkreter Bedarf da ist“, also wenn Bauwillige signalisieren, auch wirklich bauen zu wollen. Mehr, so Müller, sei im Rathaus mit den Kapazitäten gar nicht leistbar, auch nicht in der Bauwirtschaft.

Zuletzt ging das Rathaus 2019 davon aus, dass bis Ende 2035 etwa 220 000 Menschen in Rostock leben werden. So gibt es die jüngste Bevölkerungsprognose vor.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritisch betrachtete auch Bauausschusschef Jan-Hendrik Brincker (CDU) den Vorschlag der Stadtplaner. Bei den angesprochenen, geplanten Projekten sowie den derzeit entstehenden Wiro-Neubauten beispielsweise in der Thierfelder oder Möllner Straße handele es sich lediglich um Geschosswohnungen. „Aber es gibt immer noch jede Menge Menschen, die lieber auf ein Einfamilienhaus setzen würden“, sagte Brincker.

Veto von OB Kröger und Bürgerschaft möglich

Dafür, so der CDU-Mann, wären die Flächen in Biestow prädestiniert, wenngleich deren Verkauf in der aktuellen wirtschaftlichen Situation „kein leichtes Unterfangen“ sei. Zuletzt waren der Wiro im neuen Wohngebiet am Kiefernweg zahlreiche Interessenten für Grundstücke wieder abgesprungen, weil diese den Preis durch Krieg und Krise nicht mehr stemmen konnten.

Jan-Hendrik Brincker (CDU) ist Vorsitzender des Bauausschusses der Rostocker Bürgerschaft. © Quelle: Carolin Riemer

Letztlich, so Chefstadtplaner Müller, handele es sich bei dem vorgelegten Papier lediglich um eine Empfehlung seitens der Ämter. Sollte Rostock sich doch zum neuen Stadtteil Groß-Biestow bekennen wollen, hat Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) immer noch ein Mitspracherecht und die Bürgerschaft die politische Entscheidungsgewalt. Sie bekommt das Papier auf ihrer Sitzung am 13. September auf den Tisch.

OZ