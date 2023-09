﻿Kein Promi-Bonus: Richter vergleicht Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause mit Müllmann

Rostock. Der frühere Bundesverkehrsminister Günther Krause muss auch nach seiner vierten Verurteilung nicht hinter Gitter: Das Rostocker Landesgericht verhängte gegen den 70-Jährigen am Mittwoch wegen Bankrottvergehen und versuchten Betruges eine Haftstrafe von einem Jahr und elf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Vorangegangen war ein Deal zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Krause hatte in seinem umfassenden Geständnis zugegeben, in mehreren Fällen Einnahmen und Honorare in einer Gesamthöhe von mehr als 370 000 Euro am Insolvenzverwalter vorbeigeschleust zu haben. 154 000

154 000 Euro Schaden durch Krause

Der dadurch entstandene Schaden liegt laut Berechnung des Gerichts bei rund 154 000 Euro. Denn einen Teil des Geldes hätte Krause legal behalten dürfen.

Obwohl der Rahmen für das Urteil aufgrund der getroffenen Absprache schon feststand, brauchten die Richter und Schöffen eine Dreiviertelstunde länger für die Urteilsfindung als vorher angekündigt. Der Staatsanwaltschaft hatte für zwei Jahre auf Bewährung plädiert, Krauses Verteidiger und früherer Politikerkollege Peter-Michael Diestel auf ein Jahr und neun Monate.

Größter Posten: Honorar für RTL-Dschungelcamp

Der größte Einzelposten auf der Liste von Krauses Vergehen waren die verschobenen Honorare für die Auftritte in zwei Staffeln der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Dafür erhielt der Ex-Minister insgesamt etwa 150 000 Euro, die er auf das Konto einer spanischen Firma überweisen ließ. Die Firma gehört Krauses Frau, er selbst ist Geschäftsführer.

Als der Insolvenzverwalter aus den Medien von Krauses Auftritt erfuhr, wurde er hellhörig und lud Krause zu einem Gespräch. Dabei log dieser den Insolvenzverwalter an und behauptete, er habe nur 20 000 Euro erhalten. Davon könne er wiederum nur 3000 Euro zurückzahlen, da sonst die spanische Firma pleitezugehen drohe. Beinahe wäre er auch damit durchgekommen, erst vor dem Insolvenzgericht flog der Schwindel auf.

Richter: „Einfach dreist und zeugt von hoher krimineller Energie“

Diesen Fall sprach der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung explizit an: „Das war einfach dreist und zeugt von hoher krimineller Energie.“ Und er machte Krause deutlich: „Auch Wirtschaftsstraftäter sind kriminell, da mache ich keinen Unterschied zu Gewaltverbrechern.“

Krauses Verteidiger Diestel hatte in seinem Plädoyer noch die seiner Ansicht nach großen Verdienste Krauses hervorgehoben. Vor dem Gericht seien alle gleich, betonte Diestel, um kurz darauf zu erwähnen: „Er ist der Mann der Deutschen Einheit, er ist der Mann der Autobahn A 20.“

Kein Promi-Bonus: „Auch Müllmann hat Lebensleistung“

Doch den Richter ließ das kalt: „Die politischen Ämter, die Herr Krause vor über 30 Jahren bekleidete, spielen bei der Urteilsfindung nur eine geringe Rolle. Auch der Müllwerker, der jeden Tag Tonnen schleppt, hat seine Lebensleistung erbracht.“

Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. Außerdem muss Krause 75 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Der Richter mahnte, er solle lieber nicht versuchen, sich davor zu drücken. Sonst könne die Bewährung aufgehoben werden.

