In Rostock und Umgebung kommt es am Montag ab 10 bis voraussichtlich 13 Uhr zu Problemen beim Radioempfang. Betroffen sind mehrere UKW-Programme und mindestens ein DAB+ Sender.

Am Montag ist der Radioempfang in der Region Rostock gestört. (Symbolfoto)

Kein Radioempfang in der Region Rostock: Das ist der Grund

Rostock. Kein Empfang in und um Rostock: Radiohörer müssen sich am Montag auf Einschränkungen gefasst machen. Im UKW sind alle NDR-Programme betroffen, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Morgen mit. Das sind NDR 1 Radio MV, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY.

Betroffen sein dürften zudem auch weitere öffentlich-rechtliche Programme wie Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunk sowie mehrere private UKW-Programme wie Antenne MV, Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern und das Lokalradio Rostock (Lohro). Eine Anfrage dazu beim Sendernetzprovider Media Broadcast blieb zunächst ohne Antwort.

Im Digital-Empfang DAB+ betrifft die Störung laut dem NDR nur NDR 1 Radio MV.

Reparaturen am Sendermast in Rostock-Toitenwinkel

Grund für die Störung ist eine Reparatur der Senderanlage im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel. Der Mast wurde im August 2014 durch Media Broadcast in Betrieb genommen. Er ersetzte damals den Sendemast am Standort in Marlow (Kreis Vorpommern-Rügen) aus dem Jahr 1970.

