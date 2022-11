Zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft bleiben die Leinwände in der Hansestadt schwarz. Viele Bürger boykottieren das größte Sportereignis der Welt. Warum sie sich dazu entschieden haben und womit sie sich stattdessen die Zeit vertreiben.

Marie Heinrich (19) und ihr Freund Bennet Blumstock (19) finden es gut, dass in den Rostocker Kneipen die Fußball-WM nicht gezeigt wird.

Totenstille statt WM-Fieber in Rostock: „Jetzt zeigen viele Flagge“

Rostock. Kein Public Viewing, keine Torjubel: Die Rostocker scheinen es mit ihrem WM-Boykott ernst zu meinen. Zum Auftakt des größten Sportereignisses der Welt am Sonntag blieb es weitestgehend ruhig in der Hansestadt. Selbst um 17 Uhr – pünktlich zum Anpfiff der Partie Katar gegen Ecuador blieben vielerorts die Bildschirme schwarz. Nicht nur in den Kneipen.

Auch in den heimischen Wohnzimmern verzichteten viele Rostocker darauf, die Fußballweltmeisterschaft zu verfolgen. Aus guten Gründen, wie die beiden Freunde Jonathan Millich (21) und Maximilian Röhricht (23) verraten. Die jungen Männer hätten bislang jede WM und jede EM aufmerksam verfolgt. „Es ist eine langjährige Tradition bei uns im Freundeskreis, dass wir zu den wichtigsten Spielen zusammenkommen“, erklärt Millich.

Rostocker boykottieren Fußball-WM in Katar

Nicht aber in diesem Jahr. „Dass die Meisterschaft in Katar ausgetragen wird – einem Land, in dem Frauen, Homosexuelle und Minderheiten systematisch unterdrückt werden – heißen wir nicht gut“, ergänzt Röhricht. „Wir haben uns gemeinschaftlich dazu entschieden, diesmal auszusetzen und kein Match zu gucken. Das mag nichts bewirken, aber für uns ist das selbstverständlich.“ Stattdessen wollen sie sich zu einem Spieleabend mit ihren Freunden treffen. „Hauptsache, wir kommen zusammen.“

Marie Heinrich und ihr Freund Bennet Blumstock sehen es ähnlich. Die beiden 19-Jährigen finden es gut, dass sich die Rostocker Kneipen und Veranstalter größtenteils dazu entschieden haben, die Fußball-Weltmeisterschaft nicht zu übertragen. Sowohl im Pleitegeier in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, im Peter-Weiss-Haus, im ST-Club in der Südstadt als auch im „Dock Inn“ in Warnemünde wird darauf verzichtet. „Jetzt zeigen viele Flagge, auch wenn es schon etwas spät dafür ist. Dadurch, dass wir aber beide keine Fußballfans sind, stört es uns auch gar nicht.“

Weihnachtsmärchen statt Fußball-Match

Ebenfalls nicht mit dem Fußball-Fieber infiziert haben sich Mareike (38) und Klaus Ebert (42). Das Ehepaar schlendert am späten Nachmittag durch Lütten Klein. „Wir lassen den Totensonntag gemütlich ausklingen“, erklärt die 38-Jährige. Ihr Mann – eigentlich eingefleischter Fußball-Fan – nickt. Dass er womöglich den Anpfiff verpassen könnte, stört ihn allerdings wenig. „Die Partie interessiert mich nicht so sehr, wie die Zeit mit meiner Liebsten“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Er ist sich noch nicht sicher, ob er überhaupt zur WM einschalten werde. „Wenn, dann nur zu den Spielen unserer Nationalelf. Heute steht der erste Weihnachtsfilm auf dem Programm.“