﻿Keine neuen Aufträge: Russland-Sanktionen bringen Rostocker Unternehmen Neptun Ship Design in Bedrängnis

Rostock. Die Sanktionen gegen Russland – sie bringen jetzt offenbar eine Hightech-Schmiede aus Rostock in Bedrängnis: Das Planungsbüro Neptun Ship Design (NSD) hat nach OZ-Informationen Mitte November Kurzarbeit für einen großen Teil der mehr als 100 Mitarbeiter angemeldet – unter anderem, weil der Auftrag für eine neue Mega-Yacht aus Russland nicht mehr umgesetzt werden darf.

Die Gewerkschaft IG Metall und auch der Betriebsrat sehen nun den neuen Eigentümer von Neptun Ship Design in der Pflicht: Die Meyer-Gruppe aus Papenburg und die Fassmer-Werft aus Berne (ebenfalls Niedersachsen) sollen sich um Arbeit für die Ingenieure und Planer in Rostock bemühen. „Vor allem von Meyer kam bisher nicht viel“, so Stefan Schad, IG Metall-Geschäftsführer Rostock-Schwerin.

„Die neuen Eigner müssen liefern“, fordert Stefan Schad von der IG Metall. © Quelle: Andreas Meyer

Mehr als 200 Schiffe „erdacht in Rostock“

Der größte Teil der Arosa-Flusskreuzfahrtflotte, riesige Container-Frachter, Kreuzfahrtschiffe, Yachten: Mehr als 220 Schiffe hat Neptun Ship Design seit den 1990er Jahren entworfen und geplant. „Wir können fast alles im Schiffbau“, sagt Betriebsratschef Ronny Kreetz. „Vom ersten Design im Auftrag der Reedereien bis zur kompletten Umsetzung für die Werften.“ Das Know-how aus der Hansestadt ist weltweit gefragt: „Viele unserer Schiffe wurden auch auf Werften in Asien gebaut.“

Bis 2019 agierte das Unternehmen selbstständig. Dann schlugen die MV Werften zu, kauften das Design- und Schiffbau-Büro. Anfang 2022 dann wurde NSD aus der Insolvenzmasse der Werften-Gruppe an Meyer und Fassmer verkauft. Seitdem blieben aber große neue Aufträge aus.

Sorge bei Mitarbeitern wächst

IG Metall-Chef Schad: „NSD sollte für die Werft Abeking & Rasmussen eine 120 Meter lange Yacht betreuen – für einen russischen Oligarchen.“ Weil der Auftraggeber aber auf den Sanktionslisten der Bundesregierung steht, wurde der Auftrag gestrichen. „Aktuell gibt es für die Rostocker nur einen großen Auftrag.“ Dabei handelt es sich um den Neubau des Forschungsschiffes „Meteor“, bestätigt Peter Hackmann, Sprecher der Meyer-Gruppe.

Ronny Kreetz ist Betriebsrat bei Neptun Ship Design. © Quelle: Andreas Meyer

Die Sorgen bei den Beschäftigten ist groß: „Die Kurzarbeit belastet die Kollegen. Die Angst wächst, dass wir ausbluten – weil gut ausgebildete Ingenieure die Firma unter diesen Umständen verlassen“, so Kreetz. Die Gewerkschaft fürchtet, dass – sollten neue Aufträge ausbleiben – auch Stellen gestrichen werden müssen. Denn Schad fürchtet bereits Konkurrenz für NSD aus dem eigenen Firmenverbund: „Die Meyer-Gruppe hat erst wenige Monate vor dem Kauf von NSD in Rostock ein eigenes Planungsbüro aufgebaut: Meyer Neptun Engineering.“

Hoffen auf das Disney-Schiff

Meyer-Sprecher Hackmann versucht zu beruhigen: Die beiden Planungsbüros der Gruppe würden perspektivisch beide gebraucht. Neptun Engineering soll sich nach OZ-Informationen auf neue, grüne Antriebe fokussieren. Neptun Ship Design hingegen soll unter anderem in den Umbau der „Global 1“ für die Disney Cruise Line in Wismar eingebunden werden. „Disney in Wismar wird eine große Aufgabe für die Meyer-Gruppe. Auch NSD und deren umfangreiches Know-how werden wir dafür brauchen.“ Zudem soll NSD auch für „Dritte“, für externe Auftraggeber, arbeiten dürfen: „Aber es ist derzeit schwierig, Arbeit im Markt zu bekommen.“