﻿Keine Sommerstraße mehr in Rostock: Am Brink wieder für Autos offen

Bei der ersten Auflage des Verkehrsversuchs „Sommerstraße Am Brink“ in 2021 fielen zahlreiche Parkplätze einem gigantischen Fahrradständer zum Opfer.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Mit dem 3. Oktober endet die diesjährige Sommerstraße Am Brink, informiert das Amt für Mobilität. Schon das zweite Jahr in Folge hatte der Straßenraum am Fuße des Barnstorfer Wegs seit Anfang Juni als temporär umgestaltete Fußgängerzone Raum zum Spazieren und Verweilen geboten. Am 4. Oktober 2022 werden jetzt ab 7 Uhr die Poller sowie alle Gestaltungselemente entfernt. Die Straße ist dann wieder ganztägig für den Kfz-Verkehr freigegeben.

Stadtverwaltung zieht positive Bilanz

Nachdem es im ersten Jahr viel Kritik an dem damaligen Umsetzungskonzept, der kurzfristigen Umgestaltung sowie der Kommunikation rund um das Projekt gab, zieht die Stadtverwaltung im zweiten Umsetzungsjahr eine erste, überwiegend positive Bilanz. „Dank der zahlreichen Hinweise der Anwohnenden sowie Erfahrungen aus dem Jahr 2021, konnten wir in diesem Jahr die Verkehrsberuhigung verkehrlich und gestalterisch verbessert umsetzen“, so Stefan Krause, Leiter des Amtes für Mobilität. Dank der Installation eines zweiten Pollers wurden deutlich weniger kritische Verkehrssituationen im Projektbereich beobachtet. Durch die Fußgängerzone konnten sicher flaniert werden.

Wie die direkt betroffenen Anliegerinnen und Anlieger sowie die umliegenden Anwohnerinnen und Anwohner die diesjährige Umsetzung bewerten, wird die wissenschaftliche Begleitstudie des Rostocker Instituts für Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis zeigen. Wie auch im vergangenen Jahr findet aktuell wieder eine Haushaltsbefragung statt.

