﻿Wegen teurer Heizkosten: Kettensägenschein in MV gefragt – wo Motorsägen-Kurse stattfinden, was sie kosten

Weil die Preise für Gas, Holz und Pellets hoch sind, sind Brennholz-Lehrgänge für „Selbstwerber“ in Mecklenburg-Vorpommern extrem gut gebucht. Ob bei Rostock oder auf der Insel Rügen: Landesweit surren die Sägen. Wie ein Kurs abläuft, wie viel Geld man dafür zahlen muss und was passiert, wenn man ohne „Führerschein“ im Forst Bäume fällt

Rostock. Ein Vogel zwitschert in einer Kiefernkrone, ein leises Rascheln dringt aus dem Unterholz. Ansonsten herrscht Schweigen im Walde. Bis ein lautes Knattern jäh die Idylle beendet: Hans Brunck (30) lässt die Motorsäge surren und macht aus Buchenstämmen Kleinholz.

Heute ist der Forstwirtschaftsmeister allein auf dem Polterplatz im Forstamt Billenhagen bei Rostock. Doch immer öfter wollen ihn Leute hierherbegleiten und von ihm lernen, wie man Bäume fällt. Hans Brunck gibt Kettensägen-Kurse für Selbstwerber. Die sind aktuell gefragter denn je. Hohe Heizkosten und Preise für Gas oder Pellets – da wollen viele den heimischen Kamin mit Holz befeuern. „Die Nachfrage ist sehr hoch. Wir schaffen es kaum, sie zu befriedigen.“

Motorsägen-Kurse in MV: Neue Termine geplant

So sieht's auch bei Bruncks Kolleginnen und Kollegen im Rest des Landes aus. "Die Nachfrage zur Teilnahme an unseren Motorsägen-Kursen ist deutlich gestiegen", sagt Lea Dieminger, Sprecherin der Landesforst MV, mit Blick auf die vergangenen Monate. "Deshalb wurde in einigen Forstämtern die Zahl der Lehrgänge erhöht." Dennoch seien die Kurse auf absehbare Zeit ausgebucht. "Aktuell gibt es keine freien Plätze. Weitere Kurse sind in Planung und werden, sobald die Termine feststehen, auf unserer Internetseite veröffentlicht."

Wer heiß auf Holz aus Mecklenburg-Vorpommerns Wälder ist, kommt um einen Kettensägen-Schein nicht umhin. Denn wie die redensartliche Axt im Walde darf man sich nicht benehmen: Ohne Schein durch die Baumbestände der Landesforst holzen, ist tabu. Und lebensgefährlich. Wer nicht wisse, wie man richtig mit einer Motorsäge hantiere, riskiere schwere Verletzungen, sagt Hans Brunck. „Ein Drei-Meter-Stück Holz beispielsweise hat in sich eine große Spannung. Wenn man das nicht richtig sägt, ist das Einklemmen der Säge das kleinste Übel. Da kann auch schnell mal ein Stück abplatzen und üble Verletzungen verursachen. Alles schon da gewesen – leider.“

Pflicht für Brennholz-Selbstwerber Um die Gefahr von schweren Unfällen zu mindern, lässt die Landesforstanstalt MV nur Brennholz-Selbstwerber mit Qualifikationsnachweis im Umgang mit einer Motorsäge in ihre Wälder. Die Lehrgänge werden in den Forstämtern Bad Doberan, Billenhagen, Dargun, Friedrichsmoor, Gädebehn, Grabow, Grevesmühlen, Güstrow, Jägerhof, Lüttenhagen, Neubrandenburg, Neustrelitz, Nossentiner Heide, Radelübbe, Rothemühle, Rügen, Poggendorf, Sandhof, Schlemmin, Schuenhagen und Stavenhagen angeboten. Nach erfolgreicher Teilnahme dürfen Absolventen liegendes und auch unter Spannung stehendes Holz aufarbeiten sowie Bäume mit einem Brusthöhen-Durchmesser von 19 Zentimeter fällen. Weitere Informationen auf www.wald-mv.de

Ohne Schein droht Bußgeld

Wer ohne Berechtigung erwischt wird, muss darüber hinaus mit einem Bußgeld rechnen. Mit Schein können sich Privatleute dagegen beim Forstamt ihrer Wahl anmelden und dann gegen eine gewisse Summe und für eine gewisse Zeit auf einer zugewiesenen Fläche Holz werben, erklärt Brunck.

Der Lehrgang kostet 140 Euro und ist eine Tagesveranstaltung. Teilnehmende müssen zudem eigene Schnittschutzkleidung und Ausrüstung (Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz) sowie eine betriebssichere Motorsäge mitbringen. Forst-Azubis werden für mehrere tausend Euro eingekleidet, es gehe aber auch deutlich günstiger, sagt Hans Brunck. Gleiches gelte für die Säge. „Es kommt drauf an, wofür ich das brauche und wie oft.“ Wer mehr als 15 bis 20 Raummeter oder mehr pro Jahr einschneide, solle zu hochwertigem Equipment greifen, rät er. „Wer billig kauft, kauft doppelt.“

Hans Brunck (30) zeigt Teilnehmenden im Motorsägen-Kurs, wie man Baumstämme zersägt, ohne sich zu verletzen. © Quelle: Martin Börner

Wer bei einem Motorsägen-Kurs mitmachen möchte, muss volljährig sein. Jungspunde und ältere Semester sind gleichermaßen daran interessiert, sagt Hans Brunck. „Von 18 bis 80 ist alles dabei.“ Darunter auch viele Leute, die schon zu DDR-Zeiten den Ofen mit selbst geworbenem Holz anfeuerten. Die sind zwar geübt, können aber dazulernen, sagt Hans Brunck. „Bei manchem hat sich der ein oder andere Fehler eingeschlichen, den wir ausmerzen.“

So läuft ein Motorsägen-Kurs ab

In zwölf Unterrichtsstunden á 45 Minuten werden Theorie und Praxis vermittelt. Damit Hans Brunck alles Wissenswerte erklären und mit jedem Einzelnen Bäume fällen kann, ist die Teilnehmerzahl auf fünf Leute begrenzt. Mitunter ist der Forstmeister der Hahn im Korb. „Ich hatte schon reine Frauenrunden.“

Hans Brunck ist seit seiner Kindheit in der Natur verwurzelt: „Mein Opa war Angler, mein Vater Jäger. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Bei Wind und Wetter draußen zu arbeiten, sei nicht jedermanns Sache. „Es ist ein Knochenjob.“ Er aber könne sich nichts Besseres vorstellen. Bei seinen Motorsägen-Kursen bekommen Teilnehmende einen kleinen Eindruck davon, was es heißt, im und mit dem Wald zu arbeiten.