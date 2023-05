﻿Kfz-Mechaniker aus Rostock-Warnemünde ist ein echter Gourmet – und verrät seine Lieblingsrestaurants

Guter Geschmack ist sein liebstes Hobby: Der Kfz-Mechaniker Raoul Reck aus Rostock-Warnemünde ist ein bekennender Gourmet. Er plant sogar seine Urlaube mit dem Restaurantführer „Michelin“. Wie Reck seine Leidenschaft für Austern, Champagner und Trüffel entdeckt hat.

Rostock. Er war ein Mäkler und Suppenkasper. Jemand, der nicht alles aß, was auf den Tisch kam. „Ich gebe zu, dass meine Mutter es mit mir in puncto Essen nicht leicht hatte“, erinnert sich Raoul Reck an seine Kinder- und Jugendtage. Dass genussvolles Essen und Trinken einmal einen besonderen Teil seines Lebens ausmachen würde, hätte er sich damals nicht einmal im Traum vorstellen können. Denn lange bevor seine Leidenschaft für Austern, Champagner, Trüffel oder Kaviar entbrannte, drehte sich nach der Lehre in Vaters Kfz-Werkstatt für ihn alles um Autos. Heute finanziert er sich über die eigene Werkstatt den ein oder anderen Luxus-Gaumenschmaus – in Rostock oder auch im Urlaub.