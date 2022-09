﻿Schwerkranke Melina (5) aus Rostock verliert ihre Spezial-Ärztin: „Wir haben auch Angst, dass sie stirbt“

Kritik an Rostocker Kinderklinik wächst

Sind in Sorge um ihre Tochter: Kathrin und Tino Baier aus Rostock brauchen für die Behandlung ihrer schwer kranken Tochter Melina (5) einen Neuropädiater. Ab Oktober gibt es keinen solchen Facharzt an der Unimedizin mehr. Das Mädchen leidet an mehreren Erkrankungen – unter anderem Spastiken und Epilepsie.

Melina aus Rostock leidet an Cerebralparese und kann nicht alleine essen, laufen und sprechen. Sie ist auf eine Kinder-Neurologin angewiesen – doch die einzige Spezialistin in der Stadt verlässt jetzt die Rostocker Kinderklinik. Auch andere Eltern und Kinderärzte sind in großer Sorge – und kritisieren die Klinik.

