Eine Reise ins All: Das ist die nächste Vorlesung der Rostocker Kinder-Uni

Rostock. Am Mittwoch öffnen sich die Audimax-Türen der Universität Rostock wieder für Nachwuchs-Studierende: Die Kinder-Uni geht in die nächste Runde. Diese Woche steht die Vorlesung unter dem Motto „Mit ‚Adleraugen‘ aus dem Weltraum – wie Satelliten die Erde sehen“. Dr. Albrecht Weidermann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Neustrelitz nimmt die kleinen Forschenden mit auf eine Reise ins All.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich will die Kinder auf eine Satellitenmission mitnehmen“, erklärt Dr. Weidermann. „Wir beginnen beim Start des Satelliten mit der Rakete, zeigen, wie die Steuerung im All funktioniert und was am Ende mit den Daten gemacht wird.“

Vorlesung in Rostock soll Mischung aus Theorie und Praxis werden

Die Vorlesung soll eine Mischung aus Theorie und Praxis werden, damit die kleinen Wissenschaftler gut am Ball bleiben können: „Mir geht es darum, dass die Kinder auch viel sehen, viel erleben und Dinge zum selbst Nachmachen mitnehmen“, sagt Weidermann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Los geht es am Mittwoch, 10. Mai, um 15 Uhr. Die Vorlesung findet im Audimax des Campus Ulmenstraße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) statt.

Die Vorlesung ist die dritte im Sommersemester. Die vierte – und letzte – Veranstaltung findet am 28. Juni statt. Dort schlägt hoher Besuch am Campus in der Ulmenstraße auf: die Stars der Sesamstraße. Die feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag.