﻿Kinder-Uni Rostock: Buchhändler und Illustratorin erklären Entstehung eines Buches

Rostock. Viele Kinder lieben es, zu lesen. So auch Katharina Fromhold-Treu. Die Achtjährige mag vor allem Gruselgeschichten und Harry Potter. „In die Buchhandlung zu gehen, ist bei uns in der Familie etwas Besonderes“, sagt sie. Wie das Buch, das sie am Ende in den Händen hält, zu ihr kommt, hat ihr die Rostocker Kinder-Uni am Mittwoch beigebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die zwei Dozenten Manfred Keiper, Inhaber der „Anderen Buchhandlung“ am Doberaner Platz, und Tine Schulz, Kinderbuch-Illustratorin aus Rostock, haben bei der ersten Vorlesung im Wintersemester rund hundert Kindern erklärt, wie eine Idee zu einem fertigen Buch wird. Nebenbei zeichnete Tine Schulz live. „Das fand ich besonders toll“, sagt Katharina, die gerade frisch in die dritte Klasse gekommen ist. „Ich mag ihren Zeichenstil sehr, der ist schön.“

Die Rostocker Illustratorin Tine Schulz und der Buchhändler Manfred Keiper erklären bei der Kinder-Uni den Weg von einer Idee bis ins Buchregal. © Quelle: Klara Richter

Rostocker Illustratorin erklärt Prozess von Idee zum fertigen Buch

Anhand des Buches „Die Schule des abgrundtief Bösen“ von Maike Harel, für das Tine Schulz die Bilder malte, wird der abstrakte Weg des Buches für die Kinder anschaulich gemacht. Dort, wo alles beginnt, fängt auch die Vorlesung an: Schulz hat ihren Schreibtisch nachgebaut. „Hier gibt es einige Dinge, die ich für den Job brauche“, erklärt sie. Schulz zeigt ein Tablet zum Illustrieren und Ausmalen, einen höhenverstellbaren Zeichenschreibtisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Und dann gibt’s noch ganz viele Tassen. Ich trinke nämlich sehr viel, vergesse aber immer, sie wegzuräumen“, sagt sie lachend. Sie erklärt, wie sich ihre erste Skizze zum Cover des Romans entwickelt hat und dass sie etwa zwei Monate gebraucht hat, um das Buch mit knapp 200 Seiten fertig zu illustrieren.

Am Ende gab es für die Kinder noch ein Highlight: eine spontane Signierstunde mit Tine Schulz. Jedem Kind malte sie eine individuelle Illustration. © Quelle: Klara Richter

So kommen die fertigen Bücher in die „andere Buchhandlung“

Danach übernimmt Keiper, erklärt, wie es in einem Verlag zugeht, wie viele Menschen an einem Buch arbeiten und wie das Buch in seinem Regal landet. Zum Ende gibt es dann eine ausführliche Fragerunde. Die Kinder können ihrer Neugierde freien Lauf lassen, Schulz und Keiper beantworten jede Frage. „Die Fragerunde war wirklich spannend“, sagt Keiper. „Kinder sind unberechenbar, deswegen habe ich etwas Sorge gehabt. Aber es war schön zu sehen, wie neugierig und wissbegierig die Schüler waren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was aber wohl das Highlight der Vorlesung war: Tine Schulz unterschrieb Bücher und Postkarten, malte für jedes Kind eine kleine Illustration. „Ich male aber keine Monster oder so“, sagt sie mit einem Lachen. „Das kann ich nicht so gut.“

OZ