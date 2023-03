Ostermarkt in Rostock: Wann Besucher am meisten sparen – und gewinnen können

Der Ostermarkt in Rostock wird am Freitag eröffnet. 16 Tage lang laden Händler und Schausteller ein zum Karussellfahren, Shoppen und dem Schlemmen von Jahrmarkt-Leckereien. An bestimmten Tagen lohnt es sich allerdings besonders, in die City zu kommen.