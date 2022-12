﻿Kinder-Uni Rostock: Weihnachtlicher Besuch im Hörsaal

Mehr als 350 Kinder füllen den Hörsaal der Uni Rostock am Mittwoch. In der letzten Vorlesung der Kinder-Uni vor Weihnachten ging es darum, wie Fernseh-Nachrichten entstehen. Am Ende gab es noch eine Überraschung für die Kinder.

Rostock. Als sie sehen, wie viele Lampen über einem Nachrichtensprecher im Studio hängen, kommen einige der kleinen Nachwuchsstudenten gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Fünf, 20, 24, 70, 42 oder 18 lauteten zuvor einige der Rufe aus den Reihen. Die richtige Antwort: „94 Lampen hängen über dem Tisch im Fernsehstudio“, klärt Benjamin Unger auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Journalist und Filmemacher ist heute als Referent in der Rostocker Kinder-Uni und erklärt: „Beim Fernsehen und Film braucht man immer gutes Licht.“ Unter dem Thema „Wie entstehen eigentlich Fernsehnachrichten?”, fand am Mittwoch die letzte Vorlesung der Kinder-Uni des Jahres statt.

350 junge Nachwuchsstudierende füllen das Rostocker Audimax

Mehr als 350 wissbegierige Kinder horchen gespannt dem Vortrag. „Und, wisst ihr, wieso der Sprecher in den Nachrichten nicht auf seinen Zettel guckt?“, fragt er die jungen Nachwuchsstudierenden. Prompt kommt aus dem Publikum die Antwort: „Teleprompter“. „Cool, dass ihr das schon wusstet“, lobt Unger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Kinderuni-Referent entführt die jungen Studierenden an diesem Nachmittag in die Welt der Nachrichten und des Fernsehens. Besonders spannend fanden die jungen Zuschauer die Filmausschnitte und als Benjamin Unger erklärt, nach welchen Kriterien entschieden wird, was den „Nachrichtenfaktor“ hat und in das Fernsehen kommt. Dafür stellt er jeweils zwei Aussagen vor und lässt die Kinder entscheiden, was für sie in den Nachrichten interessant wäre.

Die Vorlesung der Kinder-Uni hat weihnachtlichen Besuch bekommen. © Quelle: Philippa Bouren

Als das junge Publikum sich festlegen soll, ob sie „Es gibt in der Rostocker Eisdiele Zwiebeleis“ oder „Es gibt in der Rostocker Eisdiele Kirscheis“ wichtiger finden, wird es laut im Audimax. Geschmäcker sind eben verschieden. „Nachrichten sind spannend, wenn sie ungewöhnlich sind oder mit dem eigenen Leben zu tun haben“, erklärt der Filmemacher seinen jungen Zuhörern. Er betont aber auch, dass der Nachrichtenfaktor keine festen Regeln hat.

Kinder-Uni Rostock in Weihnachtsstimmung

Mathilda Steinfeldt (12) und Marthe Mewes (11) von der Borwinschule haben die Kinder-Uni schon ein paar Mal mit ihrer Klasse besucht. „Ich gucke gerne abends Logo und fand es interessant zu sehen, wie so Nachrichten gemacht werden“, sagt die Zwölfjährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Ende der Vorlesung gab’s noch eine Verlosung. Dafür kommt als großer Überraschungsgast der Weihnachtsmann in den Hörsaal. Nach und nach werden die Studenten-Ausweise der Kinder aus einem Säckchen gezogen und kleine Geschenktüten überreicht. Emma Henkel (7), ist eine der glücklichen Gewinnerinnen. Sie besucht mit ihrem Papa heute das erste Mal die Kinder-Uni Rostock, will aber nächstes Jahr unbedingt wiederkommen. Für den fünfjährigen Albert war das Highlight heute der Weihnachtsmann. „Das hat viel Spaß gemacht.”

Von Lena Bergmann