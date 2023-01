﻿Kinderarzt an der Unimedizin Rostock: Traumjob mit „gewisser Leidensfähigkeit“

Facharztausbildung folgt oft weitere Spezialisierung

Die Facharztausbildung in der Pädiatrie dauert 60 Monate. Hinzu kommen oft 24 Monate für eine weitergehende Spezialisierung. An der Unimedizin Rostock starten pro Jahr etwa 220 Medizinstudenten. Deren Zulassung erfolgt nach einem Punktesystem, dessen Kriterien nicht nur aus der Abi-Besten-Quote resultieren (Infos gibt es hier). Im Bereich Humanmedizin gibt es hier aktuell insgesamt 1778 Studenten. Während die Regelstudienzeit 13 Semester beträgt, liegt die durchschnittliche Studiendauer bei 14,5 Semestern. An der Unimedizin Greifswald beginnen zum Wintersemester jährlich rund 190 Studierende das Studium der Humanmedizin. Die Zulassung erfolgt auf Basis eines Quotenmodells. Neben der Abiturbesten-Quote (30 Prozent) gibt es die Zusätzliche Eignungsquote (10 Prozent) und das Auswahlverfahren der Hochschule (60 Prozent). Aktuell gibt es hier insgesamt etwa 1400 Studierende der Humanmedizin. Die Regelstudienzeit beträgt zwölf Semester, also sechs Jahre. Das letzte Jahr umfasst die praktische Ausbildung im Rahmen des Praktischen Jahres. Hier wählen jährlich bis zu vier Studierende neben den Pflichttertialen Chirurgie und Innere Medizin die Pädiatrie als Fachrichtung. Laut Absolventenbefragung 2022 der Uni Greifswald können sich 55 Prozent vorstellen, nach dem Studium in MV zu bleiben. Darunter können sich 45 Prozent vorstellen, in Greifswald als Arzt tätig zu sein.