﻿Rostocker Kinderpsychiater: In einigen Klassen sind bis zu 60 Prozent der Schüler psychisch krank

Tierischer Gast

Im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf wurde am Freitag eine offenbar junge Robbe gesichtet. Ein Rentner entdeckte das Tier, als es sich gerade auf einem Bootssteg am Ruderclub räkelte. Dass sich Robben so weit in die Warnowbucht und damit in menschliche Nähe wagen, ist äußerst selten.