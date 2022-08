„Gorch Fock“ erreicht Hanse Sail – OZ live von der Einfahrt in Warnemünde

Die „Gorch Fock“ ist einer der zwei Großsegler, die bei der Rostocker Hanse Sail 2022 dabei sind. Am Mittwoch kommt sie an ihrem Liegeplatz in Warnemünde an. Die OZ ist ab 14 Uhr an Bord und spricht mit Kommandant Andreas-Peter Graf von Kielmansegg über das Schiff und die erste Ausbildungsfahrt.