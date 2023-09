Tödlicher Badeunfall

Urlauber ertrinkt unweit der Seebrücke in Graal-Müritz

Für einen 68-Jährigen, der in der Ostsee vor Graal-Müritz in Not geraten war, kam die Hilfe zu spät. Die Rettungskräften konnten ihn nicht wiederbeleben. Der Mann aus Sachsen hatte an der Ostsee Urlaub gemacht.