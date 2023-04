﻿Kinderuni in Rostock: Biologen erklären mehr als 500 Zuhörern die Wahrnehmung der Tiere

Rostock. Im Audimax der Universität Rostock wurde es am Mittwoch tierisch. Mehr als 500 kleine und große Studierende singen und klatschen, als im Hörsaal das Lied „Der, die, das – wieso, weshalb, warum“ ertönt. Bei der zweiten Vorlesung des Semesters geht es um die Sinneswahrnehmung in der Tierwelt. Die Experten des Nachmittags, Dr. Martin Feike und Prof. Dr. Carolin Retzlaff-Fürst sind Biologen am Institut für Biowissenschaften in der Fachdidaktik Biologie. Die beiden stellen sich dieser Frage: Wir Menschen sind ja schon nicht mit schlechten Sinnen ausgestattet, aber wie gut können Tiere riechen und sehen?

Kinderuni Rostock: Bildungsauftrag für die Biologie

„Tierarten besetzen alle möglichen Nischen, um zu überleben“, erzählt Prof. Dr. Carolin Retzlaff-Fürst. So erkennen Insekten wie Bienen wichtige Informationen ihrer Umwelt, weil sie die Farbe Ultraviolett wahrnehmen. Die Grubenotter wiederum sieht durch Infrarot-Wärmestrahlung, erklärt Martin Feike. Dafür entsteht im Kopf der Schlange ein Wärmebild der Umgebung, auf dem sich ein warmblütiges Lebewesen deutlich heller als seine kältere Umgebung abzeichnet.

Eine Stunde dauert das Event im größten Hörsaal Rostocks. Zu sehen und hören gab es viel Wissenswertes über den gemeinen Fangzahn, die Grubenotter, den Ameisenlöwen und Hunde. Besonders als der Labrador-Retriever Polly in den Hörsaal tapst, gibt es immer wieder lautes Staunen und Lachen vom jungen Publikum zu hören.

Das Audimax der Universität Rostock ist am Mittwoch gut mit kleinen und großen Gaststudierenden gefüllt. © Quelle: Lena Bergmann

Die kleine Helena besucht die Kinderuni schon zum zweiten Mal. „Ich fand das mit den Tieren toll“, so die Sechsjährige. Die Hundedame ist mit ihrer Besitzerin Susann Pollin zu Gast und demonstriert, wie ausgeprägt der Geruchssinn der Vierbeiner ist. Dafür legt Pollin eine Fährte und zieht ein Spielzeug mit Truthahngeruch durch den Hörsaal. Auf Kommando beginnt Polly mit der Suche. Die Hündin wirbelt durch den Hörsaal und nach wenigen Minuten hat sie das orangefarbene Spielzeug im Maul.

Für das kommende Semester der Kinderuni sind noch insgesamt zwei Vorlesungen zu unterschiedlichen Themen geplant. Bei der nächsten Vorlesung geht es hoch hinaus: So lernen die Mädchen und Jungen am 10. Mai wie Satelliten mit „Adleraugen“ die Erde sehen. Am 28. Juni ist die Sesamstraße zu Gast im Audimax. Die Teilnahme an den Vorlesungen ist für alle kleinen und großen Studierenden kostenlos.