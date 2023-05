﻿Zu viel Stress durch Schule und Smartphone: Wie Yoga Kindern hilft

Rostock. Erst der Tiger, dann die Maus, danach das Krokodil: Spielerisch bringt Janina Kaminski den zehn Kindern im Rostocker Yogastudio Youyoga die Übungen bei. Der Nachwuchs probt, langsam und achtsam zu atmen.

„Ich komme gerne her, um zu entspannen“, sagt der achtjährige Lewin. „In der Schule provozieren mich viele, hier kann ich runterkommen.“ So empfinden das offenbar einige Gleichaltrige: Yoga beruhige die Kinder, die einem stressigen Alltag ausgesetzt seien, bestätigt Pädagogin Kaminski.

Smartphones sind Stressfaktoren für Kinder

Stress im Alltag empfinden Kinder unter anderem durch die Digitalisierung. Ständige Erreichbarkeit, Cybermobbing, Vernachlässigen anderer Interessen – das seien Folgen der hohen Rate der Smartphone-Nutzung von Kindern, so Kristin Hlawaty, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Rostock. Knapp die Hälfte der Kinder zwischen sechs und 13 Jahren besaß laut aktueller KIM-Studie 2020 ein Smartphone, für rund 70 Prozent ist es demnach eine Art Hobby. Nach Freunden und Schule lägen Smartphones damit auf Platz drei der Interessen der Kinder.

Die Masse an Informationen überfordere den Nachwuchs, dazu kämen höhere Anforderungen in der Schule, gestresste Lehrer und frühe Förderung, wo es nur geht. „Förderung ist nicht schlecht. Trotzdem sollte Kindern ein hohes Maß an Freizeit und Entspannung zustehen“, so Hlawaty. Was dagegen helfe: Bewegung und Entspannung.

Beim Yoga sollen Kinder in sich hinein spüren

Das soll beim Kinderyoga geboten werden. Die ausgebildete Kinderyoga-Lehrerin und Pädagogin Janina Kaminski führt die Kinder spielerisch an die aus Indien stammende Lebensphilosophie heran, die auf Atmung, Achtsamkeit und Balance zwischen Körper und Geist setzt. Nachdem sie privat mit Yoga in Kontakt gekommen war, dachte sie: „Das muss es auch für Kinder an Schulen geben.“

Spielerisch lernen die Kinder gängige Yoga-Übungen von Janina Kaminski kennen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Inzwischen bietet sie Kinderyoga neben dem Youyoga-Studio an einer Schule an. Es soll eine Alternative zum Leistungssport darstellen. „Hier dürfen die Kinder sein, wie sie sind. Es ist okay, wenn nicht alle runterkommen, sondern kribbelig sind. Sie sollen lernen, in sich hinein zu spüren und Gefühle anzunehmen“, erklärt die Kinderyoga-Trainerin. Keine Stunde gleiche der anderen, trotzdem seien sie ähnlich aufgebaut: Atem-, Bewegungs- und Entspannungsübungen gehören dazu.

Jungs sind früher von psychischen Belastungen betroffen

Lewin und sein Freund Ruben sind seit Beginn des Kurses im Februar dabei und beherrschen die gängigen Asanas, also Yoga-Übungen, bereits. Die meisten Kinder in der Gruppe sind Jungs.

Psychotherapeutin Hlawaty hat eine Vermutung, woran das liegen könnte: „Psychische Belastungen treten bei Jungs in dem Alter häufiger auf. Bei Mädchen äußern sie sich vermehrt während der Pubertät.“ Grundsätzlich leidet laut COPSY-Studie vom UKE in Hamburg fast jedes dritte Kind an psychischen Auffälligkeiten. Vor der Corona-Pandemie war es jedes fünfte Kind.

Ob Kinder an Stress leiden, merken Eltern an körperlichen Symptomen, wie Bauch- und Kopfschmerzen oder Schlafstörungen, aber auch an mentalen Symptomen, wie Stimmungsschwankungen, wenn sich die Kinder zurückziehen oder keine Lust auf Schule haben.

Therapeutin plädiert für Schulfach Glück

Damit sich das ändere, müssten bereits Schulen mit Präventionsarbeit beginnen, findet Kristin Hlawaty. „Das Fach Glück zum Beispiel wäre eine Option, Kindern mehr Optimismus beizubringen, anstatt ständig auf das zu schauen, was sie nicht können“, so die Therapeutin. Lehrkräfte müssten Kindern mehr zutrauen. Aber auch die Eltern: „Ich erkläre das gerne mit dem Erziehungsdreieck: Anerkennung, Anregung, Anleitung.“ Kinder seien dann zufrieden, wenn Erwachsene sie ernstnehmen, auf sie hören und sie mitbestimmen lassen.

Hlawaty sagt: „Kinder können dann starke Persönlichkeiten entwickeln, wenn wir sie nehmen, wie sie sind.“ So wie es Janina Kaminski in ihrer Kinderyoga-Gruppe vermittelt.