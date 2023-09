﻿Kinofest in MV: Charlie Hübner stellt neuen Film im Rostocker Capitol vor

Rostock. Karten für fünf Euro, aktuelle Filme, Vorpremieren und berühmte Gäste: Das erwartet Kinofans an diesem Wochenende beim bundesweiten Kinofest vom 9. bis zum 10. September. Schon 2022 zog das Angebot viele Menschen an. Nun geht es in die zweite Runde. Auch in MV beteiligen sich zahlreiche Kinos. Höhepunkt ist der Besuch von Schauspieler Charly Hübner, der am Sonntag um 16.30 Uhr im Rostocker Capitol und um 19 Uhr im Rostocker Lichtspieltheater Wundervoll seinen Film „Sophia, der Tod und ich“ vorstellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hübner feiert Regie-Debüt mit neuem Film im Rostocker Capitol

„Wir freuen uns sehr, dass Charly Hübner kommt“, sagt Thomas Henselin, Leiter des Cinestar-Kinos Capitol in Rostock. Er selbst sei ein Riesenfan des Rostocker „Polizeiruf 110“, in dem Hübner fast zwölf Jahre lang den beliebten Kommissar Bukow mimte. Mit „Sophia, der Tod und ich“ feiert Hübner nicht nur sein Regiedebüt, sondern ist auch in einer Nebenrolle vor der Kamera zu sehen. Die melancholische Komödie erzählt die Geschichte eines Mannes, der Besuch vom Tod bekommt und mit ihm und seiner Ex auf eine letzte turbulente Reise geht.

Szene aus „Sophia Tod und ich“ von Charly Hübner. Der Schauspieler stellt am Sonntag sein Regiedebüt im Rahmen des bundesweiten Kinofestes in Rostock vor. © Quelle: Stephan Rabold

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit dem Kinofest wollen wir diejenigen erreichen, die schon lange nicht im Kino waren oder es sich nicht leisten können“, erklärt Christine Berg, Chefin des Hauptverbands Deutscher Filmtheater (HDF Kino), die Intention des bundesweiten Kinofestes. Schon bei der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr sei das Kinofest eines der stärksten Wochenenden im letzten Jahr gewesen und habe bundesweit an zwei Tagen rund 1,1 Millionen Menschen vor die Leinwand gezogen.

Diese Tendenz bestätigt auch Thomas Henselin: Bereits im vergangenen Jahr sei das Kinofest sehr gut angenommen worden. „Auch aktuell läuft der Vorverkauf überragend gut, wir gehen davon aus, dass es das umsatzstärkste Wochenende im September wird und hoffen, dass wir die Besucherzahlen in diesem Jahr noch toppen können“, so Henselin. Allein für Sonntag seien trotz Nachmittagsvorstellung und heißer Temperaturen bereits ein Drittel der Karten verkauft. Nach dem Film können die Besucher Fragen an Hübner richten, zudem werde es eine Wein- und Gin-Verkostung geben.

Buntes Programm in allen Cinestar-Kinos

Neben den beiden Cinestar-Kinos in Rostock beteiligen sich auch die Cinestar-Kinos in Wismar, Stralsund und Greifswald: In jedem Kino gilt fünf Euro Eintritt für jeden beliebigen Platz. Als Vorpremieren werden die Filme „Trauzeugen“, „Retribution“ und „Catch the Killer“ gezeigt.

Das Greifswalder Programm enthält Dosenwerfen, Kinderschminken, Glücksräder, Tischkicker. Abends wird es durch ein Filmquiz und eine Weinverkostung ergänzt. Stralsund bietet zudem Luftballonfiguren, Verlosungen, Fingerfood zu den Hauptfilmen und Cocktails an. Beim Cinestar in Wismar halten Musikschüler kleine Konzerte ab. Nach 18 Uhr können Gäste über ihre Lieblingsfilme abstimmen und der Gewinnerfilm ist auf der Leinwand zu sehen.

Soll bundesweit für volle Kinosäle sorgen, wie hier im Rostocker Capitol: das bundesweite Kinofest am Wochenende. © Quelle: Martin Börner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kulturministerin Bettina Martin kommt ins Schweriner Capitol

Auch der Kino Filmpalast Capitol in Schwerin hat tagsüber ein familienfreundliches Programm auf die Beine gestellt: Von 11 bis 18 Uhr gibt es ein Kinderparadies mit Hüpfburg, Bastelstraßen, Lego-Tischen und Glücksspielen. Abends können Gäste an den Bars Cocktails kaufen und als Ehrengast wird Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Sonntag zu Besuch erwartet. Zudem werden für fünf Euro die Filme „Trauzeugen“ und „Retribution“ als Preview gezeigt.

Lesen Sie auch

Auch kleine Kinos sind dabei

Auch zahlreiche kleinere Häuser wie das Moviestar-Kino in Güstrow, das UC-Kino in Bergen auf Rügen und die zwei Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock beteiligen sich mit besonderem Programm: Bevor Charly Hübner am Sonntag mit „Sophia, der Tod und ich“ im Liwu zu Gast ist, wird dort am Sonnabend der Film „Wo ist Anne Frank?“ gespielt.

OZ