﻿Kitas verklagen die Stadt: Muss Rostock 150 Erzieher-Stellen streichen?

Fast 4,5 Millionen Euro pro Jahr will Rostock für mehr Personal in Kitas, Horten und Krippen ausgeben. Doch ausgerechnet mehrere große Träger wollen diese neue Regelung vor Gericht kippen. Was die Träger an der neuen Kita-Satzung der Hansestadt stört, welche Folgen das für Eltern und Kinder hätte und was die Stadt sagt.

Rostock. Die treibende Kraft waren die Eltern und Erzieher in Rostock. 2021 zogen sie durch die Stadt, sammelten am Ende mehr als 8000 Unterschriften für eine bessere Betreuung der Jüngsten in den Kitas, Krippen und Horten der Hansestadt. Politik und Rathaus reagierten, legten eine neue Kita-Satzung vor – und sicherten die Mittel zu, um fast 150 zusätzliche Erzieher-Stellen in Rostock zu schaffen.

Doch genau diese Satzung und somit auch die neuen aus Sicht der Stadt verbesserten Betreuungsschlüssel wollen nun gleich mehrere Träger kippen: Angeführt vom Deutschen Roten Kreuz ziehen unter anderem der Arbeiter-Samariter-Bund, die GGP und die Rostocker Stadtmission vor das Oberverwaltungsgericht Greifswald. Hat ihre Normenkontrollklage Erfolg, sind die 150 zusätzlichen Erzieherstellen wieder weg.

Was besagt die neue Kita-Satzung in Rostock?

Kernstück der neuen, nun beklagten Satzung ist der sogenannte Betreuungsschlüssel. Er sagt, wie viel Personal die Kitas, Horte und Krippen bezahlt bekommen. Oder anders formuliert: Wie viele Kinder ein Erzieher betreuen muss. Jahrelang, das räumt selbst Steffen Bockhahn (Linke) ein, hatte die Hansestadt den schlechtesten Betreuungsschlüssel landesweit. „Das wurde zu Recht bemängelt“, so der Sozialsenator. „In vielen Kitas waren die Mindeststandards kaum zu erfüllen.“ Obwohl die Stadt immer mehr Geld gibt: Ein Krippenplatz kostete die Stadt 2015 noch gut 780 Euro je Monat. Mittlerweile sind es 1400 Euro.

Erzieher, Gewerkschaften und auch der Stadtelternrat machten für mehr Personal mobil. Für eine bessere Betreuungsquote, mehr Personal. Für eine Ganztagsgruppe in der Krippe wollte die Stadt 1,37 Vollzeitstellen je sechs Kinder finanzieren – immerhin fast ein Viertel mehr Personal. In der Kita sollten künftig 1,56 Erzieher auf 15 Kinder kommen, im Hort immerhin noch 0,97 auf 22 Kinder. Mehr als 4,4 Millionen Euro wollte die Bürgerschaft dafür 2023 bereitstellen – genug für 150 neue Stellen.

Kitaträger bemängeln: „Viele Passagen nicht gesetzeskonform“

Doch einige der großen Träger wollen da nicht mitmachen – und klagen: „Die neue Kita-Satzung ist in vielen Punkten nicht gesetzeskonform“, sagt Ramona Sprenger, Prokuristin des DRK in Rostock. Das Rote Kreuz ist die treibende Kraft hinter dem Rechtsstreit. Auch GGP-Sprecher Wolfgang Richter sieht das so: „Die Satzung enthält mehrere, aus unserer Sicht rechtswidrige Passagen.“

Der wichtigste Punkt: Rostock dürfe gar keinen Personalschlüssel pauschal vorgeben. Das sehe das Landesgesetz nicht vor, so DRK-Finanzchefin Sprenger. Außerdem: „Die Stadt hat bei ihren Berechnungen des Personalbedarfs für einen Ganztagsplatz zu wenige Betreuungsstunden angesetzt“, sagt Richter. Das Rathaus gehe davon aus, dass Kinder im Schnitt „nur“ achteinhalb Stunden in der Betreuung sind. „Die Eltern haben aber Anspruch auf zehn Stunden. Rostock unterläuft damit den Rechtsanspruch.“

„Die neue Satzung ist in vielen Punkten nicht gesetzeskonform“, sagt Wolfgang Richter, Sprecher der GGP. © Quelle: Ove Arscholl

Die Liste der vermutlichen Rechtswidrigkeiten ist aus Klägersicht lang: Dass die Stadt weniger Geld für Personal gibt, wenn eine Kita Schließzeiten hat, steht ebenfalls auf dieser Liste. Und: Der neue Tarifabschluss sehe vor, dass Erzieher auf Lohn verzichten und dafür zwei zusätzliche Urlaubstage bekommen können. Das habe Rostock nicht berücksichtigt.

Ein Punkt, den alle Kläger immer wieder ansprechen: Die Stadt hat die Stellen für Leiter von Kita, Horten und Krippen gekürzt. Jeder Einrichtung – egal, wie groß – stehen maximal 1,75 Leitungsstellen zu. Zu wenig, finden die Träger. „Ja, in der Krippe ist die neue Satzung wirklich eine Verbesserung. Andere Bereiche werden dafür deutlich schlechter gestellt“, so Ramona Sprenger. „Die Satzung ist nicht zu Ende gedacht.“

Rostocks Sozialsenator kontert der Kritik

Sozialsenator Bockhahn sieht das anders – und warnt vor den möglichen Folgen, sollte die Klage Erfolg haben: „Dann wird die neue Satzung außer Kraft gesetzt und es gilt wieder die alte Version.“ Das wäre, so der Linken-Politiker, eine „dramatische Verschlechterung“. „Mehr Geld und mehr Stellen für die Betreuung unserer Kinder gibt es dann jedenfalls erstmals nicht. Da wären uns dann die Hände gebunden.“

Sozialsenator Steffen Bockhahn: „Die neue Satzung definiert Mindeststandards“. © Quelle: Ove Arscholl

Was ihn ärgert: „Andere, sehr große Träger – das ‚Institut Lernen und Leben‘ oder auch die Volkssolidarität – haben sich der Klage nicht angeschlossen. Die berichten uns hingegen von spürbaren Verbesserungen durch die neue Satzung.“ Viele Argumente der Kläger hält Bockhahn für unbegründet: „Wir halten uns an die Gesetze des Landes. Wir verhandeln weiterhin für jede Einrichtung das Geld und das Personal. Die neue Satzung ist lediglich unsere Verhandlungsgrundlage, unser Mindeststandard. Angebote mit geringeren Betreuungsquoten sind für uns als Verwaltung und offenbar auch für die Bürgerschaft nicht akzeptabel.“

Vor allem an dem Vorwurf, die Stadt würde die Ansprüche der Eltern ignorieren, stört sich Bockhahn: „Natürlich kalkulieren wir so, dass immer genug Personal da ist, um zehn Stunden zu erfüllen. Wir schauen auf die Einrichtung und den Durchschnitt von sechs Monaten. So will es das Gesetz.“ Seine Sorge: „Am Ende sind die Kinder, die Erzieher und die Eltern die Leidtragenden dieses Konflikts.“