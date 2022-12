﻿Land verweigert Finanzierung: Klärschlammanlage in Rostock soll nur noch halb so groß werden

Die weltweiten Krisen schlagen Millionen von Menschen in die Flucht. Viele davon kommen nach Deutschland. Doch die Verteilung auf die Kommunen wird zum Nadelöhr. Wenn sich nicht bald etwas ändert, müssen Menschen in Not in MV bald wieder in Turnhallen und Containern schlafen. Und das, obwohl genug Geld da ist.