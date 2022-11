﻿Kämpferischer Frauenmonolog: So war die Premiere von „Bonobo Moussaka“ in Warnemünde

Das Volkstheater Rostock hat am Samstag in der Kleinen Komödie „Bonobo Moussaka“ nach dem Roman von Adeline Dieudonné gezeigt – erstmalig in deutscher Sprache. Worum es bei dem Stück ging und wie die Premiere lief.

Johanna Falckner in „Bonobo Mousska“ in der Kleinen Komödie Warnemünde

Rostock. Premiere in Warnemünde: In der Kleinen Komödie ist erstmalig das Theaterstück „Bonobo Moussaka“ in deutscher Sprache aufgeführt worden. Es basiert auf dem gleichnamigen Erfolgsroman der belgischen Schriftstellerin Adeline Dieudonné und ist der Monolog einer kämpferischen Frau, die sich nicht unterkriegen lässt.

Hauptfigur zieht eine Lebensbilanz – auch in Warnemünde

Die Situation: Zu Weihnachten kommt die Familie zusammen – jedenfalls das, was davon übrig ist. Auch eine alleinerziehende Mutter (Johanna Falckner) bricht mit ihren beiden Kindern zur Familie ihres Cousins auf, um dort das wichtigste Familienfest des Jahres zu feiern. Es ist das Fest der Liebe, aber davon wird in diesem Text nicht viel übriggelassen.

Stattdessen gibt’s eine Art Lebensbilanz – das kann eine Frau im Alter von 38 Jahren ruhig schon mal machen, sinniert die Hauptfigur. Es wird aber auch ein Vergleich der Lebensmodelle, denn die Protagonistin lehnte ihre Gastgeber im Grunde sozial ab. Wir blicken in die innere Welt einer Figur, die sich auflehnen will und auch die Kraft dazu hat. Es ist das Resümee einer lebensbejahenden, aber auch neurotischen Frau, die von ihren Eltern bereits eine ziemliche Hypothek fürs Leben mitbekommen hat – da waren zum Beispiel eine nymphomanische Mutter und ein unterdrückter Vater. Gespickt wird diese Abrechnung mit schlaglichtartigen Rückblicken der Hauptfigur auf das eigene Leben.

Darstellerin bleibt kämpferisch

Der Weihnachtsabend als Tag der Abrechnung – das kommt in vielen Familien vor. Romantik lässt sich nicht erzwingen, doch die anlassgebundene innere Einkehr zwingt oft zum Nachdenken, der vorgegebene Rahmen lässt den Druck nochmals steigen. Die Autorin Adeline Dieudonné nutzt diese Konstellation, sie lässt hier eine Frau zu Wort kommen, die mit den vielen Erwartungen, die an sie gestellt werden, überfordert ist. Die Hauptfigur bleibt zugleich kämpferisch, wendet sich zum Beispiel auch entschieden gegen das Machotum in ihrer Verwandtschaft, gegen männliche Arroganz überhaupt.

Solche Selbstreflexionen sind auch ein gewisser Luxus im materiell abgesicherten Teil dieser Welt. Das alles spielt sich offenbar in der oberen Mittelschicht ab, wo man viel mit sich selbst zu tun hat, dann brechen auch noch die wirklichen Probleme unserer Erde – wie die Flüchtlingskrise – in diese Lebenswelt hinein.

Kleine Komödie in Warnemünde passt zum Stück

Rund eine Stunde präsentierten die Darsteller im Ostseebad die Handlung des Romans. Regie führte dabei Bettina Lohmeyer, kümmerte sich auch um Bühne und Kostüme. Johanna Falckner präsentierte bei der Premiere diese Frauenfigur energiegeladen und mit Humor. Die Kleine Komödie erwies sich als passender Rahmen für das Theaterstück.

Weitere Termine: 10. Dezember, 20 Uhr und 11. Dezember, 18 Uhr, immer in der Kleinen Komödie Warnemünde