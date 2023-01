﻿Klassiker von Sinatra & Co. in Warnemünde: Freundschaftliches Miteinander in lockerer Atmosphäre

„An Evening with the Rat Rack“ hat am 21. Januar in der Kleinen Komödie Warnemünde Premiere gefeiert. Die Songs von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. wurden von Opernsänger James J. Kee und Schauspieler Özgür Platte interpretiert. Welthits durften da nicht fehlen.

Rostock. Mit diesen Titeln kann man nicht viel falsch machen. Es sind Songs, die einst von Dean Martin, Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. gesungen wurden – sie hatten an diesem Liederabend ihren festen Platz. Die genannten drei amerikanischen Sänger bildeten in den 1950er und 1960er Jahren den personellen Kern des „Rat Packs“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„An Evening with the Rat Rack“ – dafür will das deutsche Wort Liederabend nicht recht passen, das musikalische Programm war eher eine schmissige Aneinanderreihung von amerikanischen Songperlen, in diesem Fall serviert von James J. Kee und Özgür Platte. Am Piano saß John R. Carlson und am Schlagzeug Hannes Richter. Die szenische Einrichtung für diesen Abend hatte Nenad Šmigoc vorgenommen, es bildete sich eine gelassen-fröhliche Atmosphäre – auf der kleinen Bühne war ein freundschaftliches Miteinander zu spüren, das die vier Musiker vereinte, für einige Momente kam übrigens auch Sängerin Julia Ebert hinzu.

Lieder von Sinatra und Dean Martin im Warnemünder Theater

So waren es Klassiker, Songs wie „Come Fly With Me“, „King of The Road“, „That’s Life“, „Fly Me to the Moon“ oder „Love and Marriage“ – also wirklich Stücke, die auch jene Leute kennen, die sich nicht aktiv für Frank Sinatra und Co. interessieren. Zum Teil gab’s in diesem Programm auch neue interessante Arrangements, manchmal sogar deutsche Übertragungen, so wurde der Song „My Kind of Town“ kurzerhand von Chicago auf Warnemünde umgedichtet. Auch der nachdenklich angelegte Sinatra-Song „It was a Very Good Year“ erhielt einen deutschen Text.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei war besonders für James J. Kee ein besonderes Feld zu beackern, sonst ist er Opernsänger, war auch hier aber mit sichtlichem Spaß bei der Sache, stimmgewaltig wie immer. Und Özgür Platte, der sonst am Volkstheater eher als Schauspieler in Erscheinung tritt, war die Freude in diesem Programm ebenfalls anzusehen.

Lesen Sie auch

Übrigens: Die dunkle Kehrseite des „Rat Packs“ – ihm wurden enge Verbindungen zur amerikanischen Unterwelt nachgesagt – war auf der Bühne nicht Thema, fand aber im Programmheft eine Erwähnung. So blieb der musikalische Spaß im Mittelpunkt des Abends. Na klar, „My Way“ durfte am Ende nicht fehlen, im Zugabenteil traute sich Özgür Platte auch an Nina Simones „My Baby Just Cares for Me“ heran.

Nächste Vorstellungen: „An Evening with the Rat Rack“ am 28. Januar und am 3. Februar jeweils um 20 Uhr in der Kleinen Komödie Warnemünde