﻿Premiere in Warnemünde: Ein ungleiches Paar, große Gefühle und ein verwirrter Scheidungsrichter

Die Operette „Meine Schwester und ich“ hatte am vergangenen Samstag in der Kleinen Komödie Warnemünde Premiere. Die beiden Hauptdarsteller, die in unterschiedliche Rollen schlüpfen, überzeugen mit Gesang, Tanz und komödiantischem Talent.

Rostock. Die Operette „Meine Schwester und ich“ verlangt eigentlich einen größeren Rahmen. Das Werk, von Ralph Benatzky 1920/30 geschrieben, war bereits auf großen Bühnen zu sehen, es gab auch aufwendige Verfilmungen. Regisseur Rainer Holzapfel verpflanzte den Stoff nun in die Kleine Komödie Warnemünde. Der Trick: In dieser Verwechslungskomödie verkörpern Luisa Ebert und Tobias Zepernick alle Rollen, als Pianist ist Ralph Zedler dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So stehen sie also vor dem Scheidungsrichter: Prinzessin Dolly und ihr Mann Roger. Als er im Pariser Palast noch als ihr Bibliothekar angestellt war, kamen sie aufgrund seiner Schüchternheit nicht zueinander. Um ihn an sich zu binden, griff die Prinzessin zu einer Finte: Sie erfand eine Schwester in einem Schuhgeschäft in dem kleinen Städtchen Nancy. Dann schickte Dolly unter einem Vorwand Roger dorthin, sie selbst schlüpfte in die Rolle ihrer vorgeblichen Schwester. So empfing sie Roger dort, der Plan ging auf: Sie verliebten sich. Als aber später ihre Liebe an ein Ende kam, versuchen Dolly und Roger herauszubekommen, warum nur. Die Scheidung droht.

„Meine Schwester und ich“ mit Tobias Zepernick und Julia Ebert © Quelle: Dorit Gätjen

Hauptdarsteller schlüpfen in unterschiedliche Rollen

So spielen Dolly und Roger ihre gemeinsame Vergangenheit durch, auf der Bühne ist das ein kurzweiliger Spaß. Luisa Ebert und Tobias Zepernick meistern die Herausforderung, die sich aus den vielen Rollenwechseln ergibt. Sie arbeiten nicht nur mit Kostümwechseln, auch mit unterschiedlichen Körpersprachen und wechselnden Dialekten, lassen den Zuschauer mit Humor unmittelbar an den Rollenwechseln teilhaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In dieser musikalischen Rückschau vor dem Scheidungsrichter arbeiten Dolly und Roger also ihre Beziehungsgeschichte auf. Diese Nacherzählung wird immer wieder durchbrochen von Innehalten und Neubewertung, also auch Momenten der Selbsterkenntnis. Für den Zuschauer ist es ein großer Spaß, den beiden Darstellern auf ihren verschlungenen Wegen auf der Bühne zu folgen. Luisa Ebert und Tobias Zepernick verfügen nicht nur über komödiantisches Talent, sie bringen auch ihre großartigen Gesangskünste in der Kleinen Komödie gut zur Wirkung. Bestens unterstützt werden sie dabei von Ralph Zedler am Piano.

Franziska Schmidt gestaltete die Bühne, Bianka Bakemeier war für die vielen Kostüme zuständig, Choreografin Katja Taranu studierte mit den beiden Darstellern die Tanzeinlagen ein. Auf diese Weise wurde die beliebte Verwechslungskomödie an die kleine Spielstätte in Warnemünde angepasst – der Spaß bleibt.

Nächste Vorstellung von „Meine Schwester und ich“ am 20. November um 18 Uhr in der Kleinen Komödie Warnemünde