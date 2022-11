﻿Kleine Spielstätten in MV kommen nach Corona wieder in Schwung: „Leute haben wieder Lust auf Kultur“

Veronika Fischer wird am 10. Dezember ihr lange verschobenes Konzert in Wismar nachholen.

Rostock/Wismar/Güstrow. Auch die kleinen Spielstätten im Land mussten sich in der Corona-Zeit auf Einschränkungen einstellen. Die kleinen Häuser im Land – das sind unter anderem die Rostocker Bühne 602, das Theater Wismar und das Ernst-Barlach-Theater Güstrow. Alle machen breitgefächerte Angebote und tragen zur kulturellen Vielfalt im Land bei.

Das Ernst-Barlach-Theater ist ein Bespieltheater und wird vom Landkreis Rostock verwaltet. Die Güstrower Spielstätte wurde 1828 als Bürgertheater gegründet – und ist es immer noch. „Wir machen für die Bürger der Stadt ein breites Angebot“, sagt Intendantin Johanna Sandberg. Offeriert wird ein bunter Mix, von Philharmonischen Konzerten über Kindervorstellungen und Comedy. Auch ein regelmäßiger Kinoabend ist dabei – am 23. November wird zum Beispiel der Filmklassiker „Casablanca“ gezeigt.

Ernst-Barlach-Theater in Güstrow bietet Abo an

Mit der Wiederöffnung im Frühjahr 2022 nach der coronabedingten Schließung kam der Spielbetrieb schnell wieder in Gang. „Insgesamt ist ein Nachholbedarf zu spüren, die Leute haben wieder Lust auf Kultur“, so Johanna Sandberg. Im Haus, das von einem vierköpfigen Team betrieben wird, herrscht eine optimistische Stimmung. Auch neue Ideen werden umgesetzt. „Neu im Angebot ist unser Abo für vier Theateraufführungen“, sagt Johanna Sandberg. Hier kosten vier Vorstellungen 80 Euro, darunter ist zum Beispiel das Stück „Tyll“ von Daniel Kehlmann, das vom Tournee-Theater Thespiskarren am 23. Februar in Güstrow aufgeführt wird.

Mr. Rod ist am 12. November zu Gast im Ernst-Barlach-Theater Güstrow.

Das Schauspiel-Abonnement ist das dritte Angebot dieser Art neben dem Niederdeutschen Abonnement und dem Philharmonischen Abonnement. Wichtig ist auch die Funktion des Güstrower Theaters als kulturelles Angebot für den ländlichen Raum, verdeutlicht Johanna Sandberg.

Theater Wismar setzt auf vielfältiges Angebot

Auch das Theater Wismar ist ein reines Bespieltheater, das Haus wird von der Stadt verwaltet. Auch hier wird programmatisch auf große Vielfalt gesetzt und auf langjährige Erfahrungen zurückgegriffen. Neben Schauspiel stehen auch Comedy, Weihnachtsvorstellungen oder Konzerte im Plan. Hinzu kommen unter anderem Aufführungen der Niederdeutschen Bühne Wismar. Letztere finden im Zeughaus statt, das neben der Georgenkirche als weiterer Aufführungsort vom Theater Wismar genutzt wird.

Nach der Corona-Pause kam der Spielbetrieb wieder in Schwung, allerdings mit sehr unterschiedlicher Nachfrage beim Publikum. „Die Veranstaltungen mit Jürgen von der Lippe sowie mit Gregor Gysi waren ausverkauft“, sagt Tino Falkenthal, Sachgebietsleiter Veranstaltungsorganisation. Andere Veranstaltungen mussten mangels Nachfrage abgesagt oder verschoben werden. Am 10. Dezember soll das mehrfach verschobene Konzert mit Veronika Fischer endlich stattfinden. Insgesamt ergibt sich um das Theater Wismar ein positives Bild, was die Besucherzahlen angeht.

Kabarett-Festival an der Bühne 602 in Rostock

Die Bühne 602 in Rostock bietet einen Mix aus eigenen Produktionen und Gastspielen. Mit der Compagnie de Comédie gibt es im Haus ein eigenes Ensemble. „Wir haben einen Pool von sieben bis acht Schauspielern“, sagt Leiterin Martina Witte. Die Bühne 602 ist ein eingetragener Verein, der zusätzlich von der Stadt Rostock und dem Landeskultusministerium gefördert wird. „55 bis 60 Prozent erwirtschaften wir selbst“, erläutert Martina Witte. Der Spielplan ist reichhaltig und breit gefächert. „Wir haben 370 Veranstaltungen im Jahr“, erläutert Martina Witte, die für die Programmplanung zuständig ist und auf jahrelange Erfahrungen zurückgreift.

Dietrich und Raab Kabarett Duo

Unter anderem findet in der Bühne regelmäßig das Kabarett-Festival „Rostocker Koggenzieher“ statt, auch das jährliche Spiellust-Festival (für die freien Theater im Land) sowie das Freisprung-Festival, das für Nachwuchstalente da ist. Derzeit laufen in der Bühne die Weihnachtsvorstellungen an. Im Sommer bespielt die Bühne 602 auch die Freiluft-Spielstätte im Rostocker Klostergarten, „damit haben wir im vergangenen Sommer beste Erfahrungen gemacht“, so Martina Witte, der Publikumszulauf war mehr als zufriedenstellend. Ein Grund mehr, optimistisch in die Zukunft zu blicken – wie in den anderen kleinen Spielstätten auch.