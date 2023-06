﻿Fast alle Genehmigungen da: Neue Klärschlammanlage in Rostock soll 2027 stehen

Rostock-Bramow. Unabhängig von anderen Unternehmen und deren Preisen will sich Rostock mit dem Bau einer neuen Klärschlammverwertungsanlage im Stadtteil Bramow machen. Konkret will ein Zusammenschluss aus 17 Gesellschaftern, die Klärschlammkooperation MV (KKMV), bis zu 50 Millionen Euro investieren, damit der organische Abfall aus der Hansestadt und der Region vor Ort kostengünstiger entsorgt und aufgearbeitet werden kann als bisher. Noch sind teils lange Wege nötig, um die Schlämme loszuwerden.

Der Bau der Anlage inmitten der Stadt war nicht unumstritten. Nun rechnen die Verantwortlichen zeitnah mit den notwendigen Genehmigungen. „Der Baustart ist, nach aktuellem Zeitplan, frühestens für das Ende des Jahres 2024 und die Fertigstellung für das Ende 2027 geplant“, so Steffen Bockholt, Geschäftsführer der KKMV. Dann sollen etwa 50 000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr in Rostock verwertet werden – weniger als ursprünglich geplant.

KKMV will 50 000 Tonnen pro Jahr in Rostock verwerten

Weil zum Ende dieses Jahres drei Gesellschafter den Zusammenschluss verlassen werden, reduziert sich die Menge, mit der die KKMV wirtschaften will, um circa 14 000 Tonnen auf etwa 71 000 Tonnen Klärschlamm. Der Großteil soll vor Ort in Bramow verwertet, der Rest an externe Firmen ausgelagert werden.

Ihren Austritt aus dem Bündnis erklärt haben den Angaben zufolge der Wasserzweckverband Malchin Stavenhagen, der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar sowie der Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz. Sie werden ihre Bioabfälle anderweitig entsorgen.

Was ist Klärschlamm? Klärschlämme (aus Abwasser durch Sedimentation abtrennbare wasserhaltige Stoffe) stammen aus kommunalen Kläranlagen, in denen Abwässer insbesondere aus privaten Haushalten und vergleichbaren Einrichtungen gereinigt werden. Sie können insbesondere wegen ihres relativ hohen Stickstoff- und Phosphorgehalts auf landwirtschaftlich genutzten Böden oder bei Maßnahmen des Landschaftsbaus als Dünger eingesetzt werden, sofern sie nur geringe Schadstoffbelastungen aufweisen. Phosphor und Phosphorverbindungen sind für alle Lebewesen essenziell. Ohne Phosphor können Organismen nicht aufgebaut werden und funktionieren. Bei Menschen und Tieren gilt dies beispielsweise für die DNA – die Trägersubstanz der Erbinformationen –, aber auch für Knochen und Zähne. Pflanzen verkümmern, wenn sie nicht genügend Phosphate aufnehmen können. Phosphor ist für die Herstellung von Düngemitteln unersetzlich und trägt weltweit dazu bei, die Ernährung zu sichern. Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)

Lohnen werde sich der Bau einer neuen Klärschlammverwertungsanlage in Rostock aber dennoch, so KKMV-Chef Bockholt, da ein Großteil der Daseinsvorsorge in kommunaler Hand bleibt. „Damit kann eine langfristige Unabhängigkeit vom Markt und somit von der Einflussnahme Dritter gewährleistet werden“, so der gelernte Maschinenbauer. Gemeint ist damit letztlich der Preis für die Entsorgung, also auch die Gebühren, die für die Bewohner der Hansestadt und dem weiteren Einzugsgebiet anfallen.

Weniger Klärschlamm, weniger Verkehr in Bramow und der KTV

Wie hoch die genau sein werden, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verlässlich zu sagen. Die Baukosten für das neue Werk hatte die KKMV in der ursprünglichen Variante mit rund 50 Millionen Euro beziffert. Die kleinere Variante dürfte nun etwas weniger kosten, ein Zuschuss vom Land wurde der Kooperation mangels Fördergrundlage allerdings verwehrt.

Fest steht: Dadurch, dass die Anlage nun kleiner wird als ursprünglich geplant, wird sich der Lieferverkehr durch die angrenzenden Straßen in Bramow und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) deutlich verringern – und damit auch die Belastung für die Anwohner.

OZ