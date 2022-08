Ein neues Konzept zur Stadtentwicklung will an der Zahl der Kleingartenanlagen in Rostock schrauben. Der Verband der Gartenfreunde gibt sich unbeeindruckt. Die zuständige Senatorin in spe setzt eher auf öffentliche Parks.

