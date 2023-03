﻿Kletterwälder in MV starten in die Saison – was sie an neuen Attraktionen bieten

Koordination und körperliche Fitness trainieren und das auch noch an frischer Luft – ob alleine oder mit der Familie, zu zweit oder im Team – die Kletterparks in MV freuen sich wieder auf Besucher. Viele Parks haben die Winterpause genutzt, um neue Angebote zu entwicklen.

Rostock. Sich wie ein Eichhörnchen fühlen und in Baumwipfeln klettern, über Gruben und Seen fliegen – all das bieten die Kletterwälder in MV. Jetzt startet die neue Saison mit vielen Attraktionen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der längsten Seilrutschbahn in Norddeutschland punktet der Kletterwald in Schwaan im Landkreis Rostock. 116,5 Meter fliegt man hier zum Kletterwaldfinale über einen echten See. Das Spektakel endet mit einem Sprung vom Turm ins Nichts – gesichert natürlich. Chef Enrico Niemann hat sich für den Start in die Saison noch neue Attraktionen für seinen Erlebniskletterwald ausgedacht.

Kletterwald Schwaan: Schießen mit Pfeil und Bogen

„Bei uns kann man jetzt auch mit Pfeil und Bogen schießen, aus Sicherheitsgründen aber erst ab 14 Jahren. Außerdem haben wir einen Waldlehrpfad entwickelt, um für Kinder und alle Interessierten Flora und Fauna erlebbar zu machen“, sagt der 41-Jährige, dessen Kletterpark in ein 60 000 Quadratmeter großes Waldgelände eingebettet ist, in dem sogar der Eisvogel heimisch ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Enrico Niemann zielt mit Pfeil und Bogen auf die neue Kletterwaldsaison. © Quelle: Martin Börner

Das beliebte Escape-Room-Game wird es im Kletterwald in einer Outdoorform geben. „Mit Festbinden am Lagerfeuer und Rätsel lösen. Ein Abenteuer für teambildende Maßnahmen oder zu Geburtstagen“, erklärt Niemann, der eine lehrreiche Zeit hinter sich hat, denn seinen Kletterwald gibt es erst seit zwei Jahren. Auch verhungern muss im Schwaaner Wald keiner: Für Gastroangebote mit Essen und Trinken ist gesorgt. Die Preise für die Nutzung des Kletterwaldes hält Niemann auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr. Ab 1. April um 10 Uhr sind in Schwaan die Tore für den Kletterspaß wieder geöffnet.

Immer auf der gesicherten Seite ist beim Klettern Pflicht. © Quelle: Martin Börner

Kletterpark Kühlungsborn: Sieben Parcours und Bungee-Trampolin

Nicht nur klettern kann man im Kletterpark in Kühlungsborn. Neben sieben Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gibt es ein Bungee-Trampolin, mit dem Besucher in luftige Höhen schwingen können. Außerdem kann man in den Kletterseilen Rad fahren in 10 Metern Höhe und von Baum zu Baum surfen. Die Kletterparcours starten in Bodennähe für kleinere Kinder sowie in luftiger Höhe für Schwindelfreie. Im Darßer Kletterwald in Born können sich Gäste mit Höhenangst auch anderweitig vergnügen: Das Natur-Minigolf-Areal mit 18 Löchern erinnert mit seinem Spielverlauf auf Kunstrasen an echtes Golf-Feeling.

Kletterpark Hohe Düne: Seit Anfang März wieder Vollbetrieb

Auch im Kletterpark Hohe Düne gibt es Neuigkeiten, wie Betreiber Roland Wuhrer berichtet: „Wir haben schon seit Anfang März wieder komplett Vollbetrieb. Die vergangene Zeit haben wir genutzt und umgebaut.“ Die Wettervorteile an der Küste spielen dem gebürtigen Schwaben in die Karten: „Bei uns kann man jetzt mit Voranmeldung fast das ganze Jahr über auf unserem Niederflurparcours klettern. Außerdem haben wir ein neues Reservierungssystem mit Zeitslots, so dass kaum noch Wartezeiten für unsere Kunden anfallen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein Angebot zum Kinderschnupperklettern fördert schon die Koordinationsfähigkeiten der Kleinen. Ehefrau Nicole Wuhrer hat sich außerdem etwas einfallen lassen, um die Preise trotz steigender Lohnkosten für den Kletterwald stabil halten zu können: „Neben dem Klettern bieten wir jetzt auch Strandbedarf wie Wasserspielsachen und Sonnenmilch zum Verkauf an und maritimen Schmuck, den ich selbst gemacht habe.“ Die Lage direkt vor den Strandaufgängen am großen Parkplatz in Markgrafenheide biete sich dafür an.

Klettergelände Maximus Abenteuer in Elmenhorst öffnet nach Ostern

Das Klettergelände Maximus Abenteuer in Elmenhorst öffnet erst in den Osterferien, wenn die Witterung entsprechend ist. Die Betreiber setzen diese Saison verstärkt auf Erlebnispädagogik. Neben dem Hochseilgarten bietet das Areal dann auch GPS-Rallyes zu Fuß auf dem Gelände an. Außerdem kann man Quad fahren und Paddeltouren auf der Recknitz und der Warnow buchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kletteraction dauert in der Regel um die zwei bis zweieinhalb Stunden. Die Eintrittspreise für die Kletterwälder variieren zwischen 16 bis 20 Euro für Kinder und 22 bis 26 Euro für Erwachsene. Gruppenbuchungen auf Anfrage. Übrigens: Ein Hochseilgarten besteht aus einem Parcours auf Plattformen, in einem Kletterwald sind die Elemente in die bestehende Natur eingefügt.