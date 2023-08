﻿Nach Blockade in Rostock: Letzte Generation kündigt weitere Protestaktionen in der Hansestadt an

Kostenfrei bis 09:56 Uhr lesen

Klebeaktion fürs Klima

Am Donnerstagmorgen haben Aktivisten der Letzen Generation die August-Bebel-Straße blockiert. Die Bewegung kündigte weitere Protestaktionen für Rostock an.

Die erste Straßenblockade der Letzten Generation in Rostock wurde am Donnerstagmorgen friedlich von der Polizei aufgelöst. Der Sprecher der Klima-Bewegung kündigte weitere Protestaktionen in der Hansestadt an. Was sie damit erreichen wollen