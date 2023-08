﻿Klima-Protest zum Feierabendverkehr in Rostock: „Letzte Generation“ marschiert in Richtung Innenstadt

Kostenfrei bis 18:16 Uhr lesen

Aktion der Klima-Aktivisten

In Rostock marschieren Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ durch die Stadt.

Rund 25 Anhänger der „Letzten Generation“ haben sich am Mittwochnachmittag an der Petrikirche versammelt. Die Polizei begleitet den Protestzug über die Warnowstraße in Richtung Innenstadt. Es kommt zu Stau und Umleitungen.