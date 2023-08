Mehrere Baustellen in der Südstadt

Am Donnerstag (30. August) wurde die Nobelstraße in der Rostocker Südstadt einseitig gesperrt. Es kam zu langen Staus. Eine Mutter beschreibt, wie aggressiv die Autofahrer bereits am ersten Tag der Baustelle reagierten. In dem Stadtteil wird derzeit an etlichen weiteren Straßen gearbeitet. Die OZ gibt einen Baustellen-Überblick.