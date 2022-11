﻿Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Rostock: Wir sind keine Terroristen

Keine Umweltorganisation ist zurzeit so umstritten wie die „Letzte Generation“. In Rostock erklären Vertreter einer „Keimzelle“, warum sie ihren radikalen Protest für notwendig halten – und welche Folgen sie dafür in Kauf nehmen würden.

Rostock. Berechtigter Protest oder Vorstufe zum Terrorismus? Über die Klimaschützer der „Letzten Generation“ wird derzeit bundesweit heftig gestritten. Straßenblockaden, bei denen auch Rettungsfahrzeuge behindert werden, Kartoffelbreiwürfe auf wertvolle Gemälde: Für ihre radikalen Aktionen bekommt die Gruppe zurzeit viel Aufmerksamkeit und noch mehr Kritik.

In Rostock hat die „Letzte Generation“ am Mittwoch zu einem Informationsabend eingeladen. Vier Interessenten sind in das Café im Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt gekommen, drei Frauen und ein Mann. Die Gruppe will neue Mitglieder gewinnen. Als Vertreter der Rostocker „Keimzelle“ treten Kay Westendorf (41), Elektro-Techniker, und der Student Hannes Neumann (21) auf. Beide möchten nicht fotografiert werden.

Gruppe lehnt Gewalt gegen Menschen ab

„Gewalt kann nicht funktionieren“, erklärt Kay Westendorf. Terrorismus sei der falsche Weg. Der Vorwurf, sie entwickelten sich zu einer Öko-Rote-Armee-Fraktion, sei haltlos. „Wir leisten zum Beispiel keinen körperlichen Widerstand gegen Polizisten, die uns wegtragen“, sagt Hannes Neumann. Gewaltfreiheit gegen Menschen sei Prinzip.

In Berlin starb vorige Woche eine Radfahrerin nach einem Unfall. Während des Rettungseinsatzes stand ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr im Stau, den die „Letzte Generation“ mit ausgelöst hatte. Nachdem, was bisher bekannt ist, sieht es eher nicht so aus, als hätte der Stau zum Tod der Frau beigetragen. Die Aktivisten wurden aber für ihre als kühl und herzlos empfundenen Reaktionen teils heftig kritisiert, unter anderem von Renate Künast (Grüne) und der Zwillingsschwester der Verstorbenen.

„Wir lassen grundsätzlich Platz für eine Rettungsgasse frei“, sagt Kay Westendorf. Sie informierten vorab die Polizei über anstehende Aktionen, ohne Details zu nennen. Dass die Radfahrerin gestorben ist, sei schrecklich und tue ihm sehr leid, aber die „Letzte Generation“ habe dafür keine Verantwortung.

Vier Tage Haft nach Straßenblockade

Der 41-Jährige macht nach eigenen Angaben seit einem Jahr bei den umstrittenen Klimaschützern mit. Ostern verbrachte der Rostocker vier Tage in Polizeigewahrsam, nachdem er mit Gleichgesinnten eine Blockade im Frankfurter Bankenviertel gemacht hatte. Vorher habe er sich zehn lange Jahre für Klima- und Umweltschutz engagiert, unter anderem bei Greenpeace und mit der Gründung einer Energiegenossenschaft. „Das hat alles nichts gebracht“, sagt er.

Freunde und Familie unterstützten ihn, sagt Westendorf. Weil er freiberuflich Unternehmen zu Energie und Klimaschutz berate, könne er sich seine Zeit einteilen und an Straßenblockaden teilnehmen. Die Gruppe beruft sich bei ihren illegalen Aktionen auf einen Widerstandsparagrafen der Verfassung. Weil die ihrer Meinung zu laxe Klimapolitik das Überleben der Bevölkerung gefährde, sei ihr Widerstand legitim – auch wenn er im Gefängnis ende. Als historische Vorbilder für den zivilen Ungehorsam nennt Westendorf die US-Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King und Mahatma Gandhi.

Tempo 100 und Neun-Euro-Ticket gefordert

Zentrale Entscheidungen fällt bei der „Letzten Generation“ ein dreiköpfiges Kernteam in Berlin, zu dem der Greifswalder Hennig Jeschke (22) gehört. Ein bundesweit stark beachteter Hungerstreik 2021, an dem Jeschke beteiligt war, geriet offenbar zur Initialzündung. Anfang dieses Jahres folgten die Straßenblockaden.

Ziel sei, die Polizei mit immer zahlreicher werdenden Aktionen handlungsunfähig zu machen – und die Regierung so zu einer energischen Klimapolitik zu zwingen. Als Sofortmaßnahmen fordert die „Letzte Generation“ Tempo 100 auf Autobahnen und ein dauerhaftes Neun-Euro-Klima-Ticket.

Das Recruiting in Rostock verläuft anscheinend erfolgreich. Zwei Frauen tragen ihre Kontaktdaten in ein Formular ein. Wenn sie wollen, könnten sie gleich am Samstag in Berlin eine Schulung besuchen und sich am Montag an einer Aktion beteiligen. Anschließendes Polizeigewahrsam und die Aussicht auf Anzeigen und Geldstrafen inklusive.