Im Sommer kann es in Großstädten ganz schön tropisch werden: In den Betonwüsten steht die Hitze, selbst nachts kühlt es nicht richtig ab. Rostock will jetzt etwas dagegen tun: Kurzfristig mit grünen Adern, die die Hansestadt durchziehen. Und langfristig soll Rostock sogar zur „Schwammstadt“ werden.

Viel Stein und Beton – dagegen fast kein Grün: So präsentiert sich nicht nur der Neue Markt in Rostock.

Rostock-Stadtmitte. Der zu Ende gehende Sommer 2022 hat in der Rostocker Innenstadt für teils unerträgliche Temperaturen gesorgt. Schuld daran war nicht nur das Wetter: Der Mensch hat durch die Versiegelung der Flächen, die Bauweise der Häuser und den Straßenverkehr erheblichen Anteil daran, dass es in der City bis zu fünf Grad Celsius wärmer ist als im Umland.

Wie soll das nur werden, wenn sich das Klima immer weiter aufheizt? Experten fordern ein Umdenken. Und erste Pläne liegen auch schon vor.

Bis zu fünf Grad mehr

OZ-Meteorologe Ronald Eixmann erklärt: „Die starke Aufheizung der Innenstadt hängt nicht so sehr von den Außentemperaturen ab, sondern von der Sonneneinstrahlung: Versiegelte Flächen, nackte Hauswände und die Partikel in den Autoabgasen sorgen dafür, dass es normalerweise zwei bis drei Grad wärmer ist als im Umland, in Spitzen sogar bis fünf Grad.“

Hinzu komme, dass es der kühlende Seewind wegen der zahlreichen Gebäude, die für ihn Hindernisse darstellen, nicht bis in die Innenstadt schafft. „Da weht dann zwar auch Wind, aber der ist böig und heiß“, so Eixmann.

Nachts wird Wärme abgegeben

Nachts strahlen die Häuserwände und die Straßenbeläge wiederum die Hitze ab, die sie tagsüber gespeichert haben. Und es gibt in der Stadt nicht so viel Grün, das auf dem Land durch seine Wasserverdunstung für Abkühlung sorgt. „Dadurch sind die Temperaturunterschiede nachts genauso groß wie am Tage“, erklärt der Experte.

Sein Rat: „Kurzfristig würde es schon helfen, das Auto öfter mal stehen zu lassen.“ Denn nicht nur die Abgase der Autos sorgen für Erwärmung, auch die schiere Abwärme der Verbrennermotoren.

„Langfristig brauchen wir aber mehr Grün, damit mehr Wasser verdunsten kann“, fordert Eixmann. „Es müssten mehr Bäume gepflanzt, Fassaden begrünt und großflächige Versiegelungen auf Plätzen oder Parkflächen aufgelockert werden. Ich kann mir vorstellen, dass diese kleinen Schritte in der Summe ein bis zwei Grad Abkühlung bringen könnten.“

Fassadengrün richtet kein Schaden an

Meike Stelter, Geschäftsführerin des Fachverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau MV, sieht in Rostock durchaus Potenzial für mehr Grün: „Bei Fassaden- und Dachbegrünung müsste viel mehr getan werden.“

Teilweise fürchteten Hausbesitzer, dass der Bewuchs Schaden anrichten könne. „Es gibt aber viele Kletterpflanzen, die nicht selbsthaftend sind, sondern an Rankhilfen wachsen und daher nicht ins Mauerwerk eindringen“, erklärt die Expertin. Das gelte etwa für bestimmte Wein- oder Clematissorten.

Blätter werfen Schatten

Der Vorteil einer Fassadenbegrünung: „Die Blätter werfen Schatten und verhindern so, dass die Sonne direkt auf die Wand scheint. Das kann im Inneren einen Unterschied von drei bis fünf Grad ausmachen“, so Stelter. Auf der Außenseite wiederum sorgten die Verdunstung der Blätter und die geringere Wärmeabstrahlung von den Fassaden für Abkühlung.

Eine große Rolle spielten auch die Stadtbäume, betont Stelter. „Sie werfen Schatten, produzieren Sauerstoff und spenden Feuchtigkeit.“ Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass Bäume auch ordentlich gepflegt werden müssen. Wichtig sei auch der richtige Standort, der nachhaltig gewählt werden müsse: „Die Wurzeln entwickeln eine große Kraft, sie können Leitungen und Rohre im Boden zerstören.“

Aus heutiger Sicht absurd

Ein Dorn im Auge sind Stelter die großen gepflasterten Flächen in Rostock, etwa der Neue oder der Alte Markt. „Aus heutiger Sicht ist das absurd.“ Sie spricht sich dafür aus, auf Flächen, die nicht regelmäßig genutzt werden, Blühstreifen anzulegen – am besten mit sogenannten Präriestauden, die sehr wenig Pflege brauchen, wie Waldaster, Reitgras, Sonnenhut oder Strandflieder.

„Jeder Baum, jeder Strauch und jede Grünfläche ist ein Belüfter“, sagt auch Ute Fischer-Gäde, Leiterin des Amts für Stadtgrün. In einigen Monaten will das Amt sein Konzept für ein Netz aus grünen Adern für die Hansestadt vorlegen. „Grüne Achsen sollen vom Umland aus durch die gesamte Stadt bis zur Warnow führen – als eine Klimaanlage für unsere Stadt“, erklärt sie.

Bis zu 200 Meter breite grüne Achsen

Diese Achsen sollen möglichst 150 bis 200 Meter breit sein. Die komplette Stadt werde dafür aber nicht umgebaut, betont Fischer-Gäde: „Wir können natürlich nicht überall 200 Meter erreichen.“ Vielmehr bilden die bestehenden Parks die Herzstücke des Netzwerks, die dann über Adern von Straßenbäumen verbunden werden sollen. „Wir suchen händeringend nach Wegen, möglichst viele Bäume auch an ungünstigen Stellen pflanzen zu können“, so die Amtsleiterin.

Einen Bürgerschaftsbeschluss zur Begrünung von Fassaden gibt es bereits: Demnach muss bei jedem Bauprojekt geprüft werden, ob es möglich ist, die Außenwände zu bepflanzen. Noch gebe es in Rostock nur sehr wenige grüne Fassaden, „aber es sind viele in Planung“, versichert Fischer-Gäde.

Die Stadt wird zum Schwamm

Weiter in die Zukunft reicht das Projekt „Schwammstadt 2080“: Dazu sollen überall in der Stadt Zisternen angelegt werden. Dafür müssten etwa große gepflasterte Plätze eine leichte Neigung hin zu einer Stelle bekommen, wo das Regenwasser dann in der Zisterne gesammelt wird. Auch unter Spielplätzen könnten Zisternen Wasser aufnehmen, das beim Versickern in den Sandkästen gleich noch gefiltert wird.