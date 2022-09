﻿Klingende Kleinstadt: Darum ist Demmin so musikalisch

Zum „Chorfest 30+“ am 17. September wird der Hansestadt der Titel „Landmusikort 2022“ verliehen: Die OZ wollte wissen, was die Demminer so musikalisch macht

Demmin. Musik soll angeblich glücklich machen – ginge es danach, dürfte es in Demmin nur fröhliche Menschen geben: Zumindest, wenn es nach dem Deutschen Musikrat geht. Denn der verleiht der Hansestadt beim „Chorfest 30+“ am 17. September den Titel „Landmusikort 2022“. Damit belegt Demmin bundesweit den 3. Platz und ist einziger Preisträger in MV. Die OZ war vor Ort und hat sich angeschaut, was die Demminer so musikalisch macht.

Aus der Aula des Goethe-Musikgymnasiums erklingt Gesang: Am Klavier steht Chorleiter Stefan Müller und dirigiert mit schwungvoller Geste den Jugendchor der Schule, der aus mehr als 60 Schülern der neunten bis zwölften Klasse besteht. Mit Herzblut gibt der studierte Kirchen- und Schulmusiker an der Schule Gesangsunterricht und leitet drei der insgesamt vier Chöre. „Wenn man dafür nicht brennt, kann man es nicht machen“, sagt der 55-Jährige und lacht. Diese Begeisterung überträgt sich auch auf die Schüler. „Die wachsen ja eher mit Popmusik auf“, sagt Müller. Trotzdem gelinge es ihm und seinen Mitstreitern meist relativ schnell, die Jugendlichen für das klassische Repertoire zu begeistern.

Feine Sahne Fischfilet: Anfänge auf Musikgymnasium in Demmin

„Wer einmal eine Bachkantate gesungen hat, findet schnell Freude daran und wird auch selbstbewusster“, hat Müller erlebt. Neben den Chören gibt es an der Schule eine Bigband sowie weitere Bläserensembles. „Fast jeder, der die Musik an unserer Schule für sich entdeckt hat, macht später sein Leben lang Musik, sei es als Hobby oder als Beruf“, so Müller. Ehemalige Absolventen seien unter anderem die Musiker der Band „Feine Sahne Fischfilet“ rund um Frontmann Jan „Monchi“ Gorkow, Opern- und Konzertsänger Lars Gründwoldt oder die Musiker Marian Hoffmann und Martin Pollok – besser bekannt als Rostocker Duo „Die Guten“. Einen ähnlichen Weg will auch Demminerin Emily Bartsch einschlagen, die neben dem Jugendchor Gesangs- und Klavierstunden nimmt: „Ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen, deshalb möchte ich nach der Schule Musik auf Lehramt studieren und meine Begeisterung an andere weitergeben“, sagt sie.

Knapp zwei Kilometer entfernt – in der evangelischen Kirche St. Bartholomaei – sitzt Thomas Beck an der Orgel und lässt die Hände über die Tasten fliegen. Musikalisch begleitet wird der Kantor dabei einmal pro Woche von seinem rund 80 Sänger umfassenden Oratorienchor, der inzwischen weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Zwei- bis dreimal im Jahr werden in der Hansestadt mit Orchestern, wie dem Preußischen Kammerorchester Prenzlau, große Werke aufgeführt: „Dazu zählen die Matthäus- und die Johannespassion, die h-Moll-Messe von Bach oder Verdis Requiem. Wir waren auch schon zu Gast bei der Greifswalder Bachwoche und bei den Festspielen MV“, verrät Beck. Für die Proben reisen die Mitglieder, die zwischen 14 bis 80 Jahre alt sind, aus umliegenden Städten, wie Greifswald, Stralsund, Teterow oder Neubrandenburg, an.

„Das spricht nicht nur für den Chor, sondern auch für die tolle Gemeinschaft“, sagt Ex-Bürgermeister Ernst Wellmer, der seit seiner Pensionierung ebenfalls im Oratorienchor der Demminer Kantorei mitsingt. Das ist vor allem der Hartnäckigkeit von Kantor Thomas Beck zu verdanken: „Zu meiner Verabschiedung hat er mir die Noten für das Weihnachtsoratorium überreicht und so ging es nicht nur in den Ruhestand, sondern direkt in den Chor“, sagt Wellmer und lacht. Derartige Verknüpfungen gibt es in der Stadt häufig: „Einige Sänger vom Musikgymnasium sind bei uns im Chor und wir dürfen dort in der Aula proben“, freut sich Beck.

Dargunerin zog wegen der Musik nach Demmin

Brigitte Kay singt gleich in drei Chören in der Hansestadt: „Im A-cappella-Chor Demminer Land, im Gemeindesingkreis und seit 20 Jahren in der Kantorei“, verrät die 81-Jährige. Für die Musik sei sie 2019 von Dargun nach Demmin gezogen. „Hier fühle ich mich aufgehoben“, sagt sie. Sie genieße die Gemeinschaft im Chor, außerdem halte Singen jung: „Singen ist gut für den Kopf, weil man sich Texte und Melodien merken muss, und auch für die Seele.“

Auch der Peenechor, der 1854 aus der Demminer Liedertafel hervorgegangen ist, und zu einem der ältesten Chöre in MV zählt, hat seine Heimat in Demmin. Rund 60 Mitglieder singen dort in vier Generationen und vermitteln neben traditionellem Liedgut neue Formen der Chormusik.

Dass die Kleinstadt, die rund 12 000 Einwohner zählt, nicht nur Chormusik kann, beweist Maik Piontkowski, der seit 2014 mit Vater Ingo das Demminer Musiklabel „Black Block Sound“ betreibt. Unter Vertrag haben sie unter anderem die Demminer Rapper „Small C“, alias Christoph Küthe, und „Mister Willson“ ,alias Marc Berndt, sowie die Demminer Band „B.a.s.t.a“. „Uns ging es vor allem darum, Nachwuchskünstler aus der Region bekannter zu machen“, sagt Piontkowski. Dafür haben er und sein Vater 2017 auch das „BBS-Open-Air“ ins Leben gerufen, bei dem Newcomer aus der Rock- und Hip-Hop-Szene auf der Waldbühne in Demmin auftreten. Das nächste Festival ist 2024 geplant. Auch auf der Demminer Kunstnacht hat das Label eine eigene Bühne.

Deutscher Musikrat: Musikalische Vielfalt in Demmin

„Uns hat vor allem die musikalische Vielfalt in Demmin beeindruckt“, erklärt Tilman Schlömp, Programmleiter „Landmusik“ des Deutschen Musikrats. Es gebe ganzjährig generationsübergreifende musikalische Angebote, ein Musikgymnasium und eine Kantorei mit sehr gutem Ruf, diverse Chöre sowie ein eigenes Musiklabel, das den Bereich Rock, Pop, Rap abdecke. „Hinzu kommt, dass Kommune, Vereine und freie Institutionen im Musik-Bereich gut miteinander vernetzt sind“, so Schlömp. Mit dem Titel „Landmusikort 2022“, der am 17. September im Rahmen des Chorfestes 30+ in Demmin von Dagmar Gatz, Präsidentin des Landesmusikrates, vergeben wird, ist ein Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro verbunden. Erwartet werden 30 Chöre mit mehr als 700 Singenden aus ganz MV sowie rund 1500 Besucher. Auf sechs Bühnen zwischen Marktplatz und Hanseviertel ist von 10 bis 17 Uhr ein buntes und kostenfreies Programm geplant, das vom Volkslied über Klassik bis zum Shanty reicht.

Über die Auszeichnung freut sich auch Bürgermeister Thomas Witkowski: „Wir haben uns beworben, weil wir eine sehr musikalische Stadt sind – das ist eine Besonderheit, die Demmin ausmacht“, sagt er. „Dass der Musikrat es auch so gesehen hat, ist eine große Auszeichnung für Demmin und zeigt, dass unser Engagement bundesweit Beachtung findet.“ Und dabei zieht auch das Stadtoberhaupt persönlich mit mit: „In einem Podcast musste ich vor einiger Zeit selbst auch singen“, sagt Witkowski und lacht.