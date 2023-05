﻿Knappes Gut: Musste Rostock Tesla und Intel wegen Wasser-Mangel absagen?

Rostock. Bis zu 45 Millionen Liter Trinkwasser verbrauchen die Rostocker an heißen Tagen. Viel mehr geht nicht. Jedenfalls nicht die doppelte Menge: Nach OZ-Informationen hat Rostock in den vergangenen Jahren gleich zwei potenziellen Mega-Ansiedlungen mit Tausenden neuen Jobs absagen müssen, weil die Wasserressourcen der größten Stadt des Landes begrenzt sind. Intel und Tesla scheiterten offenbar bereits am „kühlen Nass“.

Auch anderenorts im Land wird Trinkwasser zum knappen Gut: In Bad Doberan wird über Pipelines gen Wismar nachgedacht, auf Usedom über eine teure Meerwasserentsalzung. Zunehmend macht sich die Trockenheit der vergangenen Jahre beim kühlen Nass aus dem Hahn bemerkbar.

Warnow liefert bis 2040 genug Wasser für die Rostocker

Das Problem in Rostock: Die einzige Trinkwasserquelle in der Hansestadt ist die Warnow. Mindestens bis 2040 wird sie genug Wasser liefern, um die Menschen in der Stadt mit Trinkwasser zu versorgen. Für Tesla oder Intel reicht es schon jetzt nicht. Und die „Knappheit“ könnte sich verschlimmern: Der Versorger Nordwasser lässt erneut untersuchen, wie sich der Klimawandel auf die Wasserversorgung aus dem Fluss auswirken wird – und ob Rostock künftig doch die Müritz anzapfen muss.

Das kleine weiße Gebäude an dem Nebenarm der Warnow – das ist Rostocks Wasserwerk. Von hier aus wird die Hansestadt mit Trinkwasser versorgt. © Quelle: Nordwasser

Vom Bund gibt es Geld für eine neue Studie zur „Anpassung an die Klimaveränderungen“, so Henri Hoche, Prokurist beim Versorger. Nordwasser will Gewissheit, ob die Warnow auch 2060 oder 2100 ausreicht. „Wir können mit der Bewirtschaftung des Flusses – also dem Aufstauen – eine Menge machen.“ Wenn das nicht reicht? „Wir haben ja eine Alternative.“ Dann werde Rostock doch über ein Fernleitungsnetz nachdenken müssen – bis an die Müritz, in die Region bei Krakow am See. „Dort gibt es genügend Grundwasser.“

Für Usedom ist das zu weit weg: Die Insel muss schon heute Wasser vom Festland dazukaufen. „Aber der Bedarf steigt“, so Mario Saathoff, Chef des Insel-Zweckverbandes. „Wir denken über eine Meerwasserentsalzung nach.“

Der Wassermangel wird zum Problem für den Wirtschaftsstandort MV: Der Elektroautobauer Tesla hat statt im Nordosten in Brandenburg sein erstes deutsches Werk eröffnet, der amerikanische Computerchip-Hersteller Intel geht nach Magdeburg. Auch MV war für die beiden „Job-Maschinen“ im Rennen: „Tesla und Intel hatten für Standorte in unserem Versorgungsgebiet angefragt. Die Werke hätten um die 50 000 Kubikmeter Wasser gebraucht“, so Nils Goldammer, Leiter Verfahrenstechnik bei Nordwasser, während einer Tagung von Ingenieuren.

Blick in die Tesla Gigafactory bei Berlin: Auch in Brandenburg ist der Wasserbedarf des E-Auto-Bauers ein Problem. © Quelle: Patrick Pleul/dpa

50 000 Kubikmeter – mehr als Nordwasser an Tagen mit Spitzenverbrauch liefert. „Wir hätten im Zweifelsfall entscheiden müssen, wem wir den Hahn abdrehen – der Wirtschaft oder den Menschen daheim“, so Goldammer. Prokurist Hoche: „Unser Auftrag ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser.“ Alles andere müsse da zurückstehen. Im Zweifel auch ein Weltkonzern. In Brandenburg hatten die Entscheider nicht solche Bedenken: Dort gibt es bis heute Streit um Teslas Wasserbedarf und dessen Folgen, für Privathaushalte wird rationiert.

