﻿Knorkator in Rostock: Rock trifft auf kompletten Nonsens

Rostock. Als „Deutschlands meiste Band der Welt“ vermarktet sich Knorkator seit vielen Jahren, mit solcherart Wortwitz ist die Gruppe bekannt geworden, mit ihrer schrillen Aufmachung auch als Bürgerschreck. Am 25. Februar spielte Knorkator im Rostocker „Moya“ vor 1500 Besuchern, ausverkauft.

„Wir machen das ja schon ein paar Tage“, meinte Sänger Stumpen zwischendurch und deutete an, dass er im nächsten Jahr 60 wird. Langstrecken-Qualitäten zeichnen die 1994 gegründete Band also aus, auf die Mitsing-Bereitschaft ihres treuen Publikums kann Knorkator immer noch zählen, wie dieser Abend zeigte.

Das Bürgerschreck-Image funktioniert in Konzerten nicht, denn hier ist man ja unter Gleichgesinnten. Der immer noch quicklebendige Sänger Stumpen servierte mit seiner Band Titel wie „Sieg der Vernunft“, „Alter Mann“, „Ihr habt gewonnen“ oder „Ding inne Schauze.“ Das Knorkator-Universum bringt immer wieder Songs hervor, die zwischen Selbstbespiegelung und Alltagsbetrachtung angesiedelt sind. Einige Coverversionen („Ma Baker“ von Boney M oder „One Way Or Another“ von Blondie) belebten das Programm, freilich in härteren Versionen, ganz auf die Knorkator-Art.

Auf der Bühne eine fünfköpfige Band, dabei die langjährigen Knorkator-Mitstreiter Buzz Dee (Gitarre) und Alf Ator (Keyboards), an diesem Abend unter anderem verstärkt durch Agnetha Ivers und Tim Tom Thomas (beide Gesang).

Knorkator in Rostock: Zwischen Klamauk-Songs und Metal

Die Knorkator-Musiker können so ziemlich alles spielen, zwischen Klamauk-Songs und metallischem Rock. Mit ihrer Musik haben sie längst ihre Nische gefunden. Eigentlich klingen sie in ihren härteren Momenten wie eine lustige Rammstein-Version, brechen aber aus dem Metal-Klischee immer wieder aus, gerne ins überdreht Opernhafte. Oder sie präsentieren Weltschmerz-Balladen. Auch mit einer Binsenweisheit, die aber in diesen Zeiten besonders aktuell ist: „Die Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war“. Aber nichts ist bei Knorkator hundertprozentig, sie sind mit dem Doppelbödigem besser vertraut als viele andere Rockmusiker.

Weitere Songs wie „Eigentum“ oder „Du bist schuld“ kamen zur Gehör, auch kompletter Nonsens wie „Du nich“. Die Melancholie hat in der Knorkator-Welt einen wichtigen Platz, ob nun mit dem Lied „Zeig mir den Weg nach unten“ oder im fatalistisch geprägten Song „Wir werden alle sterben“. Doch zum Schluss war der nüchterne Knorkator-Alltag wieder da, wie es in einem ihrer Songs heißt: „Zähneputzen, pullern, und ab ins Bett“.