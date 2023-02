﻿KO-Tropfen im Rostocker Theater des Friedens: „Eine Frau fiel mehrmals um“

Im Theater des Friedens sind am Wochenende gleich mehrere Frauen Opfer von KO-Tropfen geworden. Eine Betroffene kam sogar ins Krankenhaus. Was die Chefin des Rostocker Clubs zum Vorfall sagt und welche Konsequenzen sie zieht.

Rostock. „Schüttel Deinen Speck“ – das Motto der Veranstaltung versprach feierfreudigen Rostockern jede Menge Spaß – nahm aber für einige Frauen ein unschönes Ende. Das Theater des Friedens (TdF) hatte am Sonnabend (18. Februar) wieder zu einer seiner regelmäßigen Partys mit RnB, Soul und Popmusik eingeladen und rund 480 Gäste waren gekommen. Einige weibliche Besucher wurden dabei Opfer von Betäubungsmitteln. Eine Frau musste sogar ins Krankenhaus.

Clubbetreiberin Sandra Elgeti machte den Vorfall selbst öffentlich. Auf dem Instagram-Kanal vom „Theater des Friedens“ schilderte sie die Ereignisse des vergangenen Wochenendes und rief mögliche weitere Betroffene sowie Zeugen auf, sich zu melden. „Ich finde das ganz furchtbar und habe sofort Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet, als ich davon erfahren habe“, sagt sie.

Mittlerweile stehe Elgeti auch mit der jungen Frau in Kontakt, die es am schlimmsten erwischt hat. „Sie ist an der Bar einfach umgefallen und wurde dann vom Krankenwagen abgeholt. In der Klinik hat ein entsprechender Test dann den Nachweis der KO-Tropfen erbracht. Sie selbst konnte sich ja leider an nichts mehr erinnern und es ging ihr auch wirklich schlecht“, erzählt Sandra Elgeti, der die Betroffenheit über die Geschehnisse in ihrem Club anzumerken ist.

Mittlerweile hätten sich auch noch mehr junge Frauen gemeldet, die am Samstag bei der Party waren und Symptome hatten, die auf Betäubungsmittel hindeuten. „Das Schlimme ist, dass man das mit dem Urin wieder ausscheidet und so oft der Nachweis fehlt“, erklärt Sandra Elgeti, was sie beim Austausch mit der Polizei erfahren hätte.

Theater des Friedens: Auswertung der Videoüberwachung geplant

Der aktuelle Fall sei deshalb auch der erste dieser Art, von dem sie seit ihrer Zeit als Clubbetreiberin Kenntnis erlangt hätte. „Die Freundin der Betroffenen hat uns angeschrieben. Die Anzeige bei der Polizei fand ich auch deshalb wichtig, um der Frau und anderen zu zeigen, dass wir so etwas aufs Schärfste verurteilen und die Betroffenen nicht alleine lassen“, sagt Sandra Elgeti und ergänzt: „Dieses Thema ist auch wirklich ernst und wir möchten alles dafür tun, dass so was nicht noch mal vorkommt“, erklärt die TdF-Chefin.

Das Theater des Friedens wurde im Spätsommer nach langer Corona- und Umbaupause wieder eröffnet. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Dennoch sei es schwer, Betäubungsmittelmissbrauch zu verhindern. „Wir machen schon Taschenkontrollen und haben Security, aber die Fläschchen sind wohl oft auch sehr klein“, schildert Elgeti, was ihr auch von der Polizei gesagt worden wäre. Um die Ermittlungen zu unterstützen, soll auch das Material der Überwachungskameras vom vergangenen Samstag ausgewertet werden.

Polizei Rostock: Fünf Vorfälle mit KO-Tropfen im Jahr 2022

Zudem will Sandra Elgeti Plakate drucken und aushängen, um auch die Feiernden darauf hinzuweisen, auf sich und ihre Getränke zu achten. „Und wir machen mit den Mitarbeitern eine entsprechende Schulung, denn auch die sind natürlich verunsichert.“ Möglich auch, dass den Gästen im Theater des Friedens bald Silikondeckel angeboten werden, um ihre Gläser vor KO-Tropfen zu schützen.

Sandra Elgeti ist die Chefin vom Theater des Friedens. © Quelle: Laura Korpal

Bei der Rostocker Polizei ist die Anzeige der TdF-Chefin die erste in diesem Jahr, bei der es um KO-Tropfen geht. „Im Jahr 2022 gab es im ganzen Stadtgebiet fünf Delikte im Zusammenhang mit KO-Tropfen, die angezeigt wurden“, so Polizeisprecher Martin Ahrens. Dabei müsse ein solcher Vorfall nicht immer in einem Club passieren, sondern könne sich auch in einem Restaurant oder Privaträumen ereignen.

Mau-Club zeigt sexuelle Belästigung bei Konzert an

Die Betreiber der Rostocker Clubs gehen bei Fehlverhalten ihrer Gäste mittlerweile aber immer mehr in die Offensive. Anfang Januar wurde beispielsweise durch das Mau am Stadthafen der sexuelle Übergriff auf eine Konzertbesucherin öffentlich gemacht und auch angezeigt. Der Vorfall hatte sich bereits Ende des Jahres bei einem Auftritt der Band „Dritte Wahl“ ereignet. Neben den Clubbetreibern verurteilte auch die Band selbst diesen Übergriff. Wie die Polizei auf OZ-Nachfrage erklärt, seien die entsprechenden Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Für den transparenten Umgang mit den Ereignissen erhielt das Mau viel Zuspruch. Denn ausgelassenes Feiern sei kein Freibrief für Belästigungen. „So etwas hat bei uns keinen Platz. Wer tatscht, der fliegt. Und wer Grenzen nicht wahrt, der auch“, erklärt Thomas Fanter vom Mau die Regeln, die für alle gelten.

Das „Theater des Friedens“ erhält unter dem Posting der aktuellen Vorfälle ebenfalls Lob. „Ich finde es gut, dass das TdF so offen damit umgeht. Anderen Clubs ist das egal beziehungsweise sie sprechen es nicht an – weshalb auch immer“, kommentiert eine Nutzerin.

Für Chefin Sandra Elgeti ist das selbstverständlich. „Denn wenn niemand so etwas meldet, kann sich auch nichts ändern“, erklärt sie. Oberstes Ziel aller Veranstalter sei es, dass die Menschen in ihren Clubs eine gute Zeit haben und unbeschwert feiern können.