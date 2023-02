﻿KO-Tropfen im Rostocker Theater des Friedens: Frauen auf Party betäubt

Krieg in der Ukraine: Was ein Rostocker Überlebender des Zweiten Weltkriegs derzeit empfindet

Die Zerstörung von Dresden im Zweiten Weltkrieg ist eine schreckliche Erinnerung für alle, die den Feuersturm überlebt haben. So wie Klaus Wagner in Rostock. Er will nicht, dass sich so etwas wiederholt und ist daher strikt gegen die Lieferung von Angriffswaffen an die Ukraine.