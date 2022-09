﻿Können sich die Rostocker 2023 ihren Strom noch leisten, Herr Brünnich?

Rostock. Durch Nord Stream 1 fließt gar kein Gas mehr, an den Börsen explodieren die Preise für Strom, Gas, Energie. Ab dem 1. Oktober bekommen das nun auch die Menschen in Rostock und Umgebung zu spüren: Die Stadtwerke Rostock AG – der größte Versorger in der Region zwischen Kühlungsborn und Graal-Müritz – muss die Gasumlage an ihre Kunden weitergeben.

„Wenn der Staat nicht konsequent den Bürgern und auch den Stadtwerken hilft, ist diese Erhöhung unser aller geringste Sorge“, warnt Stadtwerke-Vorstandschef Oliver Brünnich nun im exklusiven OZ-Gespräch. Das neue, dritte Entlastungspaket sei ein richtiger Schritt, aber: Die Lage, so der Konzernlenker, sei „dramatisch“. Und Brünnich räumt ein: „Ich schlafe seit Wochen schlecht. Wir und auch die Menschen in der Region sind am Limit.“

Wie teuer wird es für die Kunden wirklich?

Ab dem 1. Oktober legen die Stadtwerke zunächst „nur“ die Gasumlage auf die Preise um – mit sofortiger Wirkung – und auch auf die Fernwärmekunden. Wie viel die Kunden ab dann genau zahlen – Brünnich tut sich schwer mit einer konkreten Zahl: „Wir unterscheiden zwischen Privat- und Geschäftskunden, unterschiedlichen Tarifen und Laufzeiten.“ Aber im Schnitt dürften Privatkunden beim Gas 13 statt 10 Cent je Kilowattstunde zahlen müssen – drei Cent mehr also.

Dabei wird es aber nicht bleiben, kündigt der Stadtwerke-Chef bereits an: „Wir rechnen mit drastischen Preissteigerungen ab dem 1. Januar – und zwar in allen Bereichen: Wärme, Gas, Strom.“ Der allergrößte Teil der Kunden müsste sich dann auf erhebliche Preiserhöhungen einstellen. Ausgenommen sind nur all jene, die noch eine Preisbindung über den 1. Januar hinaus haben.

In den kommenden Wochen müssen die Stadtwerke die neuen Preise festlegen. Brünnich nennt noch keine Zahlen, verweist auf die Börsen: Dort sei Strom zuletzt neun Mal so teuer gewesen wie vor einem Jahr, Gas sogar zwölf Mal teurer. „Wir kaufen unsere Energie langfristig ein, aber wenn wir jetzt Gas für 2023 einkaufen würden, zahlen wir statt 30 plötzlich 300 Euro je Megawattstunde – und bis zu 1000 Euro je Megawattstunde für Strom.“

Können sich die Rostocker das noch leisten?

„Nein. Definitiv nein“, sagt Brünnich deutlich. „Die Preise sind extrem.“ Er sorgt sich, dass viele Kunden das nicht mehr zahlen können – auch Unternehmen: „Wir haben viele Gewerbekunden, die noch keine Energie für 2023 eingekauft haben. Es ist ihnen schlichtweg zu teuer.“ Brünnich nennt ein Extrembeispiel: „Wir haben Einzelfälle, in denen wir neue Verträge leider nur zum Zehnfachen des bisherigen Preises anbieten können. Wer soll das bezahlen können?“

Noch vor wenigen Monaten hätten sich Kunden zwischen bis zu 250 Energielieferanten entscheiden können. „Heute sind wir oft die Einzigen, die ein Angebot abgeben“, sagt Brünnich. Und: Es gehe längst nicht mehr „nur“ um sozial schwache Familien. „Das wird alle treffen. Dabei haben die Kunden seit Jahren alles getan, um Energie einzusparen.“

Ist die Wärmeversorgung in Rostock sicher?

Was bisher Rostocks große Stärke war – jedenfalls in Sachen Klimaschutz –, wird nun zum Problem: Zwei Drittel aller Haushalte in der Hansestadt – etwas mehr als 80 000 Wohnungen – werden mit Fernwärme beheizt. Und die produzieren die Stadtwerke zu 70 Prozent aus Gas. Im sogenannten „Gas-und-Dampf“-Kraftwerk in Marienehe. Dennoch versichert Brünnich: „In Rostock wird im Winter kein Kunde frieren müssen. Jedenfalls Stand heute.“

Denn: „Das Kraftwerk gehört – wie alle privaten Gaskunden, wie Krankenhäuser oder Pflegeheime – zu den ,geschützten Verbrauchern‘. Dort fließt das Gas, bis es keines mehr gibt.“ Doch dass es gar kein Gas mehr gibt – das sei, so der Stadtwerke-Chef, „sehr, sehr unwahrscheinlich“. „Wir beziehen immer mehr Gas aus anderen Quellen. Vielleicht gehen noch dieses Jahr die ersten LNG-Terminals in Betrieb. “ Und außerdem: „Die Gas-Speicher sind zu 85 Prozent gefüllt. Das stimmt mich zuversichtlich.“

Wem würden die Stadtwerke im Notfall das Gas abdrehen?

Ausschließen kann er die Gas-Notlage aber halt auch nicht. Schon vor Wochen hat der Krisenstab der Stadtwerke deshalb Listen angefertigt, wer im absoluten Notfall kein Gas mehr bekommen würde. „Wir handeln dabei im Auftrag der Bundesnetzagentur“, sagt Brünnich. Sollte Deutschland das Gas ausgehen, würde fünf Großverbrauchern in der Hansestadt als Erstes der Hahn zugedreht. Welche das sind, sagen die Stadtwerke nicht. Datenschutz. Nur so viel: Jeder der fünf Betriebe verbraucht mehr als zehn Megawatt Gas pro Jahr. Nach OZ-Informationen gehört aber beispielsweise der Rohr-Hersteller EEW im Seehafen dazu. Dort werden Stahlrohre für Offshore-Windräder gebaut. Ein Prozess, bei dem große Hitze benötigt wird. Im zweiten Schritt wären dann weniger als fünfzig weitere Unternehmen an der Reihe, denen das Gas abgedreht würde.

Was fordern die Stadtwerke von Bund und Land?

Am Wochenende hat die Ampel-Koalition ein neues, ein drittes Entlastungspaket beschlossen. Brünnich will es noch nicht abschließend beurteilen. Aber er sagt: „Wir brauchen jetzt Maßnahmen, die schnell und wirksam sind.“ Brünnich meint Hilfen für die Bürger, die sich Energie noch leisten können müssen, und für die Stadtwerke.

„Es wird für uns zunehmend schwerer, ausreichend Energie einzukaufen.“ Denn die Stadtwerke müssen beim Kauf an den Energiemärkten eine Art „Kaution“ hinterlegen. Je höher die Preise, desto höher auch diese Kaution. „Da brauchen wir Hilfe.“ Und: Wenn wirklich hunderte, tausende Kunden ihre Rechnungen nicht mehr zahlen, müsse der Bund einspringen. „Wir sind ein solides Unternehmen, haben unsere Hausaufgaben gemacht und leisten durch gesundes Wirtschaften seit Jahren unseren Beitrag für Rostock – zum Beispiel mit Gewinnen, aus denen der Nahverkehr mitfinanziert wird“, sagt Brünnich. Für die aktuelle Notlage könnten die Stadtwerke ebenso wenig etwas wie ihre Kunden.

Wie will Rostock künftig ohne Gas auskommen?

„Wir haben uns vorbereitet“, sagt Brünnich. Die Stadtwerke haben einen XXL-Heißwasser-Speicher gebaut – den 55 Meter hohen blau-weißen Turm auf dem Firmengelände in Marienehe. „Der ist bereits randvoll“, so der Konzernchef. 45 Millionen Liter heißes Wasser für die Fernwärme sind in der riesigen Thermoskanne gespeichert. Genug für mindestens ein kaltes Winterwochenende. „Das Warmwasser haben wir noch konventionell, mit Gas, erzeugt.“ Im Frühjahr soll dann eine „Power-to-Heat“-Anlage in Betrieb gehen, die Warmwasser aus überschüssigem Windstrom in MV erzeugt.

Schritt zwei: Die Stadtwerke wollen eine riesige Wärmepumpe bauen – im Klärwerk. Die „natürliche“ Wärme aus dem geklärten Abwasser der Rostocker soll genutzt werden, um Warmwasser für die Heizungen zu erzeugen. „Die Planungen sind weit fortgeschritten, wir rechnen in Kürze mit der Entscheidung“, so Brünnich. Im Jahr 2024 soll es losgehen. „Ein weiterer Schritt, um von Gas unabhängig zu werden.“

Und: Die Stadtwerke sind im Gespräch mit der Bürgerschaft. Die hatte nämlich vor Putins Krieg die Stadtwerke beauftragt, zu prüfen, ob ab 2025 keine Abwärme vom Steinkohlekraftwerk mehr bezogen werden muss. Doch die Abwärme macht bis zu 30 Prozent der Fernwärmeversorgung aus und das Kraftwerk bleibt länger als geplant am Netz. „Die Abwärme entsteht eh. Wir können sie nutzen – oder sinnlos ,verpuffen‘ lassen. In diesem Jahr jedenfalls werden wir so viel Abwärme abnehmen wie nur möglich“, sagt Brünnich. Er hofft zudem auf die neue Wasserstoff-Industrie: „Bei der Erzeugung von Wasserstoff entsteht saubere Abwärme. Auch die wollen wir nutzen.“