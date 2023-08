﻿Hanse Sail sichert Arbeitsplätze

Rostock. Die Hanse Sail kann kommen: Die Hotelbetten sind gemacht, das Bier ist gekühlt, die Bratwürste sind grillfertig – und viele Schiffe sind auch schon da. Neben Spaß und Freude für Hunderttausende Besucher geht es bei dem Seglerfest natürlich auch ums Geld. Einen zweistelligen Millionenbetrag spült die Sail in die Kassen der heimischen Unternehmen. Angesichts der weltweiten Krisen, Kostensteigerungen und schwächelnder Konjunktur ist das gewiss ein willkommenes Zubrot.

Hanse Sail bedeutet Imagegewinn für Rostock

Doch Geld ist bekanntlich nicht alles: Die Hanse Sail bedeutet jedes Jahr einen Imagegewinn für Rostock, der auch auf die regionale Wirtschaft abfärbt. Nicht umsonst lädt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rostock Business zur Hanse Sail mehrere Tausend Unternehmen aus ganz Deutschland ein, mit dem Ziel, ihnen eine Ansiedlung in der Hansestadt schmackhaft zu machen. Und dafür bietet die Sail offenbar den perfekten Rahmen.

Bei so manchem Rostocker ist inzwischen ein wenig Hanse-Sail-Müdigkeit zu spüren: Gesperrte Straßen, volle Parkplätze oder Lärm zerren an den Nerven vieler Anwohner. Doch wenn man sich bewusst macht, dass das Fest auch viele Arbeitsplätze in der Hansestadt sichert, lässt sich das alles vielleicht eher erdulden. Und wer, wie hoffentlich die meisten Rostocker, Spaß an der Hanse Sail hat, kann sie mit diesem Wissen noch mehr genießen.

