﻿Keine Automeile in Rostock: In dieser Stadt herrscht Ideologie statt Vernunft

Bundeswehr gibt grünes Licht

Nun also doch: Nach OZ-Informationen hat das Verteidigungsministerium in Berlin den Weg für eine Ansiedlung des Plattform-Bauers Smulders in Rostock frei gemacht. Gemeinsam mit der Neptun Werft wollen die Belgier Umspannwerke für Windparks auf See bauen. Was zu dem Deal bekannt ist.