Rostock. 4,6 Millionen Euro würde es kosten, um die Mühlendammschleuse wieder in Originalzustand zu versetzen und nutzbar zu machen. Beim besten Willen: Die Bürgerschaft muss dazu „Nein“ sagen.

Viele Projekte in Rostock

Rostock sollte in der Krise das Geld so gut es geht zusammenhalten – und wenn, dann lieber in Projekte investieren, die die Hansestadt voranbringen und einen echten Nutzen für möglichst viele Bürger haben. Die neue und seit ewigen Zeiten geplante Schwimmhalle im Nordwesten wäre ein solches Projekt. Und auch das neue Volkstheater, das Archäologische Landesmuseum, die geplante Fußgänger-Querung der Warnow, das neue WarnowQuartier und die Umgestaltung des Stadthafens hätten mittel- und langfristig einen Nutzen für die Stadt.

Mut zum „Nein“

Die Mühlendammschleuse – das haben die vergangenen zwei Jahre, in denen die Kammer nun schon zugeschüttet ist, gezeigt – ist jedenfalls kein Vorhaben, dass Rostock voranbringt und den Menschen nutzt. Die Bürgerschaft muss jetzt nur noch den Mut haben, den Kämpfern für die Schleuse genau das klar zu machen.