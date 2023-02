﻿WHO-Initiative „babyfreundlich“: Zufriedenheit der Mütter zählt

Ob Kliniken in MV sich als „babyfreundlich“ zertifizieren lassen möchten oder nicht, liegt in ihrem Bemessen. Wichtig ist bloß, dass es Kind und Mutter gut geht und ausreichend über das Stillen aufgeklärt wird. Werbung dafür oder dagegen ist nicht Teil dessen, meint OZ-Redakteurin Sarah Klas.

Rostock. Die WHO empfiehlt Müttern, bis zum einschließlich sechsten Lebensmonat des Säuglings ausschließlich zu stillen. Die Nationale Stillkommission geht einen Sonderweg für Deutschland, indem sie das ausschließliche Stillen bis zum vollendeten vierten Monat empfiehlt.

Dadurch haben Hersteller von Säuglingsnahrung länger die Möglichkeit, ihre Waren zu verkaufen. Um Lobby-Arbeit der Babynahrungshersteller zu vermeiden und die Stillquote in Deutschland, die im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich ausfällt, zu erhöhen, zertifiziert die Initiative „Babyfreundlich“ von WHO und UNICEF Kliniken, die bestimmte Kriterien erfüllen – beispielsweise keine Werbung für bestimmte Babynahrung in den Krankenhäusern. In MV ist noch keine Klinik zertifiziert. Die Krankenhausgesellschaft MV nennt den finanziellen Aufwand einer Zertifizierung als Grund, sich nicht weiter damit zu beschäftigen.

Am Ende zählen das Wohl des Kindes und der Mutter. Das wird auch durch familienfreundliche Räume geschaffen, wie auf der neuen Entbindungsstation im Südstadtklinikum Rostock. Es sollte auch in Ordnung sein, wenn sich die Mutter gegen das Stillen entscheidet. Um eine für sich richtige Entscheidung zu treffen, ist es aber essentiell, dass sie bestmöglich informiert ist und nicht von unterschwelligen Werbemaßnahmen beeinflusst wird.