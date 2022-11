﻿Desinteresse bei OB-Wahl in Rostock: Die Direktwahl sollte abgeschafft werden

Machen Direktwahlen noch Sinn, wenn sich mehr als die Hälfte der Wähler nicht für die Abstimmung zu interessieren scheint? Nein, meint OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer. Was aus seiner Sicht dafür spricht, Oberbürgermeister und Landräte wieder von den „Parlamenten vor Ort“ wählen zu lassen.

Das Rostocker Rathaus am Wahlsonntag, 13. November 2022

Rostock. Als Michael Sack 2018 zum Landrat gewählt wurde, interessierte das im Landkreis Vorpommern-Greifswald offenbar kaum jemanden: Nur ein knappes Viertel der Wahlberechtigten ging damals zur Abstimmung. Auch bei der Oberbürgermeisterwahl in Rostock interessiert sich mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten offenbar nicht dafür, wer künftig die Geschicke im Rathaus leitet. Für eine Gesellschaft, in der so viele Gruppen ständig danach schreien, beachtet und gehört zu werden, ist das peinlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es geht auch ohne Direktwahl

Vorweg: Niemand kann ernsthaft eine Wahlpflicht wollen, wie sie zum Beispiel in Australien, Ägypten, Brasilien oder auch Liechtenstein gilt. Aber wenn einem Großteil der Wähler offenbar egal ist, wer im Landratsamt oder dem OB-Büro sitzt, dann muss zumindest offen darüber diskutiert werden, ob diese Wahlen noch Sinn machen. Denn es gibt auch andere Wege – die nicht minder demokratisch sind.

So wählen die Deutschen ja auch den „Chef der Bundesregierung“ nicht direkt. Den Kanzler bestimmt auch das Parlament, der Bundestag. So verfährt Baden-Württemberg seit jeher mit den Landräten: Sie werden vom Kreistag gewählt, der wiederum vom Bürger. Und weniger demokratisch geht es „im Ländle“ auch nicht zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das wären die Vorteile

Eine solche „indirekte“ Wahl hätte sogar Vorteile: Ein Oberbürgermeister könnte sich auf eine „Hausmacht“ in der Bürgerschaft stützen, hätte Mehrheiten für seine Ideen. Das könnte es leichter machen, eine Stadt oder einen Landkreis voranzubringen. Und: Günstiger wäre es auch.